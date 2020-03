Gammertingen verbietet Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die Stadt Gammertingen verschiedene Maßnahmen beschlossen. Mit diesen sollen die sozialen Kontakte in der Öffentlichkeit oder bei Veranstaltungen so weit wie möglich eingeschränkt und minimiert werden.

Veranstaltungen im öffentlichen Bereich sowie in den Vereinen mit mehr als 100 Teilnehmern in geschlossenen Räumen sind ab sofort im gesamten Stadtgebiet verboten. Das betrifft Hauptversammlungen und Trainingseinheiten ebenso wie Sport- und Kulturveranstaltungen. Die Stadt selbst hat bereits einige geplante Veranstaltungen abgesagt.

Alle öffentlichen und privaten Schulen sowie Kinderbetreuungseinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft im Stadtgebiet werden ab Dienstag, 18. März, vorläufig bis zum Ende der Osterferien am 19. April geschlossen. Die Leiter der Schulen werden am Montag, 17. März, alle Schüler und Eltern über die Details informieren. Das betrifft bei den öffentlichen Schulen die Grundschule Feldhausen, die Laucherttalschule mit Grund-, Werkreal- und Realschule, das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) an der Laucherttalschule, das Gymnasium Gammertingen sowie in freier Trägerschaft das SBBZ Mariaberg mit sämtlichen Außenstellen.

Die städtischen Kindergärten – das Familienzentrum St. Martin, der Kindergarten St. Michael und der Kindergarten Feldhausen – sind von Dienstag bis nach den Osterferien geschlossen. Die Betreuung der Kindergarten- und Schulkinder soll generell in der Familie stattfinden. Davon, dass Großeltern und weitere Menschen, die für eine Infektion mit dem Coronavirus besonders anfällig sind, die Betreuung übernehmen, wird dringend abgeraten.

Die Stadt Gammertingen bietet eine Notfallbetreuung für Kinder von betroffenen Beschäftigten in kritischen Infrastrukturen an. Der Kabinettsbeschluss des Landes gibt vor, dass für Kinder an Grundschulen und der Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen sowie an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, deren Eltern in sogenannten Berufen der kritischen Infrastruktur arbeiten, eine solche Betreuung angeboten werden soll. Berücksichtigt werden dabei medizinisches und pflegerisches Personal sowie Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten. Hinzu kommen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie Beschäftigte rund um die öffentliche Infrastruktur – von Telekommunikation über Energie, Wasser und Abwasser bis hin zum öffentlichen Personennahverkehr. Eine Notfallbetreuung kommt nur dann in Frage, wenn beide Elternteile in den genannten Berufsgruppen arbeiten. Auch Alleinerziehende, die in diesen Bereichen tätig sind, können das Angebot in Anspruch nehmen.

In Gammertingen ist geplant, die Betreuung von Kindern im Alter zwischen einem Jahr und sechs Jahren im Familienzentrum St. Martin anzubieten. Falls eine Notfallbetreuung von Schulkindern im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren notwendig sein sollte, könnte diese in den Räumen der Ganztagsbetreuung an der Laucherttalschule erfolgen. Weitere Informationen dazu will die Stadt am Montag bekannt geben.

Im städtischen Pflegeheim St. Elisabeth sind bereits diverse Schutzmaßnahmen vorgenommen worden. Das Café und der offene Mittagstisch bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Darüber hinaus sind alle Angehörigen und Gäste dazu aufgefordert, Besuche im Pflegeheim zu unterlassen.

„Der Gesundheitsschutz hat oberste Priorität“, schreibt Bürgermeister Holger Jerg in einer Pressemitteilung. „Einen solchen Ausnahmezustand haben wir bisher nie erlebt. In dieser sich dynamisch entwickelnden Zeit bitte ich alle Bürger, besonnen und entschlossen mit ihrem eigenen Verhalten die weitere Ausbreitung des Virus zu minimieren.“ Er appelliert an die Einwohner, die sozialen Kontakte auf das Notwendigste zu reduzieren. „Die Jüngeren müssen jetzt an die Alten denken und die Gesunden an die chronisch Kranken.“