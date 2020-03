Gammertingen schließt alle städtischen Einrichtungen

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die Stadt Gammertingen noch am Freitagabend verschiedene Maßnahmen beschlossen. Diese wurden am Sonntagabend noch einmal deutlich verschärft. Das wichtigste im Überblick:

Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern sind ab Montag, 16. März, im gesamten Gemeindegebiet untersagt. Das betrifft Hauptversammlungen und Trainingseinheiten ebenso wie Sport- und Kulturveranstaltungen. Veranstaltungen mit 20 bis 50 Teilnehmern müssen vorab der zuständigen Ortspolizeibehörde gemeldet werden.

Alle Schulen und Kindergärten im Stadtgebiet sind von Dienstag, 17. März, vorläufig bis zum Ende der Osterferien am 19. April geschlossen. Die Leiter der Schulen werden am Montag, 16. März, alle Schüler und Eltern über die Details informieren. Die Betreuung Kinder soll generell in der Familie stattfinden. Davon, dass Großeltern und weitere Menschen, die für eine Infektion mit dem Coronavirus besonders anfällig sind, die Betreuung übernehmen, wird dringend abgeraten.

Die Stadt bietet eine Notbetreuung für Kindergartenkinder und Schüler der Klassenstufen 1 bis 6 wochentags von 7 bis 17 Uhr an. Die Betreuung der Kindergartenkinder ist zentral im Familienzentrum St. Martin vorgesehen, die der Schulkinder in den Räumen der Ganztagsbetreuung an der Laucherttalschule. Das Angebot in Anspruch nehmen können nur Eltern mit „systemrelevanten Berufen“. Pro Gruppe werden maximal fünf Kinder betreut.

Berücksichtigt werden medizinisches und pflegerisches Personal sowie Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten. Hinzu kommen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie Beschäftigte rund um die öffentliche Infrastruktur – von Telekommunikation über Energie, Wasser und Abwasser bis hin zum öffentlichen Personennahverkehr. Eine Notfallbetreuung kommt nur dann in Frage, wenn beide Elternteile in den genannten Berufsgruppen arbeiten. Auch Alleinerziehende, die in diesen Bereichen tätig sind, können das Angebot in Anspruch nehmen.

Das Gammertinger Rathaus wird für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Termine sind nur nach einer vorherigen telefonischen Vereinbarung möglich. Das Gleiche gilt für das Kundencenter der Stadtwerke. Für das städtische Pflegeheim St. Elisabeth und alle weiteren Angebote der Einrichtung gilt ein uneingeschränktes Besuchsverbot.

Die städtischen Sport- und Veranstaltungshallen inklusive der Bürgerhäuser in Bronnen, Harthausen, Feldhausen und Kettenacker bleiben geschlossen. Auch die Alb-Lauchert-Schwimm- und Sporthalle sowie die kleine Sporthalle beim Gymnasium und die Sporthalle bei der Grundschule Feldhausen sind nicht mehr zugänglich.

Deutlich eingeschränkt wird auch der Betrieb der Stadtbücherei im Rathausgebäude. Bücher und andere Medien können über das Internet oder telefonisch bestellt und dann über das Bücherschließfach abgeholt werden. Die Rückgabe erfolgt über den Automaten beim Rathaus.

Komplett geschlossen werden das neue Jugendzentrum an der Steinbeisstraße in Gammertingen, der Jugendclub „Häusle“ in Kettenacker, der „Heavy-Metal-Club“ in Feldhausen und der „Jugendclub im alten Rathaus“ in Kettenacker. Sämtliche Vereinsräume und Probelokale in städtischen Gebäuden bleiben ebenfalls geschlossen. Alle Kurse der Akademie Laucherttal fallen aus.

Für Restaurants gilt eine Besuchergrenze von maximal 50 Gästen. Um 21.30 Uhr müssen die Gaststätten schließen. An die Betreiber von Fitnessstudios appelliert die Stadt, diese ebenfalls zu schließen.

Das alles gelte bis auf Weiteres und stelle eine Momentaufnahme dar, teilte Bürgermeister Holger Jerg am Sonntagabend mit. „Wir müssen solidarisch sein mit unseren älteren und kranken Mitbürgern“, schreibt er in einer Mitteilung. „Wir müssen eine Überforderung unserer Krankenhäuser und des Gesundheitswesens vermeiden und die Ausbreitungsgeschwindigkeit reduzieren.“