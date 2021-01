Gammertingen lässt sich Fasnetsfreude nicht verderben

„Der Narr verstummt nicht, ist nur etwas leise, macht Fasnet – mit Abstand – auf eine andere Weise!“ Unter diesem Motto in Gammertingen in diesem Jahr Fasnet gefeiert. Mitarbeiter der städtischen Kindergärten gestalten die großen Fenster am Schlossflügel des Rathauses in Gammertingen mit lustigen Kinderbildern. Weitere Aktionen sind coronakonform geplant.

Auch wenn in den aktuellen Corona-Zeiten die klassischen Veranstaltungen der Hausfasnet überall im Land nicht wei gewohnt stattfinden können, überlegen nicht nur die Narrenzünfte, wie man dennoch Tradition und Brauchtum unter Corona-Bedingungen in anderer Form umsetzen kann.

Auch im Laucherttalstädtchen Gammertingen, wo Hausfasnet und Fasnetsbrauchtum hochgehalten werden, versuchen die Narrenzünfte in enger Abstimmung mit der Stadt ein machbares Konzept für die kommenden Wochen zu entwickeln. „Die Stadt selbst wird mit der einen oder anderen Aktion präsent sein, insbesondere weil der seit 48 Jahren durchgeführte Städtische Narrenempfang mit Verleihung eines Narrenordens der Stadt für verdiente Ehrenamtliche heuer bereits abgesagt worden ist“, betont Bürgermeister Holger Jerg.

Aus den Teams der derzeit noch geschlossenen städtischen Kindergärten entstand dieser Tage eine kleine und schöne „Fasnetsaktion“.Die großen Rundbogenfenster am Schlossflügel des Gammertinger Rathauses wurden sukzessive auf beiden Gebäudeseiten von der Hohenzollernstraße und vom Großen Schlossplatz her mit bunten närrischen Handmalbildern verschönert. „Da lachen jetzt bunte handgemalte Clowns von den großen Rathausfenstern am Bürgerbüro und dem Kundencenter der Stadtwerke GEW GmbH und sollen die Besucher des Wochenmarktes auf dem Großen Schlossplatz oder die Fußgänger in der Innenstadt erfreuen.

Auch und gerade in Coronazeiten ist die Welt bunt und soll durchaus trotz der momentanen Situation und den Einschränkungen ein wenig Freude und Erinnerung an Fasnetstraditonen auf die Gesichter der Fensterbilderbetrachter bringen“, so Kindergartenleiterin Patricia Seibert-Klöck, deren Mitarbeiterinnen ebenfalls Coronakonform diese Fensterbilder nach Kindermotiven umgesetzt haben. „Wir bereiten gerade auch ein Ersatzaktion für die nicht stattfindenden „Fasnet-Wurst- und Weckenaktionen“ am „Schmotzigen Donnerstag“ für die Kindergartenkinder und Schüler vor“, verrät Bürgermeister Jerg.

Leider kann es im Februar am „Schmotzigen“ keine Rathausbefreiung oder auch die traditionellen Aktionen der Narrenzünfte für die Schüler und Kindergartenkinder geben. Wie es allerdings mit der traditionsreichen Gammertinger Fasnets-Wurst und Wecken verlaufen wird, die die Stadt jedes Jahr bislang den Kleinen spendiert hat, da darf man gespannt sein.