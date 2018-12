Gammertingen hofft auf Zuschuss zur Schulsanierung

Bevor am 31. Dezember die Frist abläuft, will die Stadt Gammertingen noch einen Förderantrag auf den Weg bringen. Von diesem erhofft sie sich einen erheblichen Zuschuss zur Sanierung des Gebäudes 5 der Laucherttalschule. Denn bei einer ersten Kostenschätzung von rund 5,75 Millionen Euro ist klar: Allein wird die Stadt ein solches Projekt nicht stemmen können.

Warum die Sanierung sinnvoll wäre, erläuterte Architekt Elmar Heinemann in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Der Fachmann sprach von einem „riesigen Sanierungsrückstand“ und verwies unter anderem auf Fußböden, Fenster und Toiletten, die seit der Errichtung des Gebäudes noch nie erneuert wurden. Durch das Haus wehe „der Zeitgeist der Entstehungszeit“. Zudem würden aktuelle Brandschutz-Bestimmungen nicht erfüllt, nach denen beispielsweise ein zweiter Fluchtweg erforderlich wäre.

Chance für neue Außenanlagen

„Bei einer Sanierung und einem Umbau könnten wir einen barrierefreien Zugang schaffen und einen Aufzug installieren, eine Außentreppe errichten und einen neuen Differenzierungsraum schaffen“, sagte Elmar Heinemann. Bürgermeister Holger Jerg ergänzte, dass bei dieser Gelegenheit auch die Außenanlagen auf Vordermann gebracht werden sollten – unter anderem mit einer besseren Anbindung ans Gymnasium und dem Neubau eines Fußgängerstegs an der nahe gelegenen Lauchert.

Elmar Heinemann machte deutlich, dass die Stadt das Schulgebäude weiterhin benötige. Genutzt wird es vor allem für den Unterricht von Realschülern. „Den größten Flächenbedarf gibt es allerdings am Gymnasium“, sagte Heinemann. Dieses könne das Gebäude nach der Sanierung teilweise ebenfalls nutzen.

Allein für den Umbau und die Sanierung würden voraussichtlich rund 5,75 Millionen Euro fällig. „Ohne Förderung werden wir diese finanziell belastende Maßnahme aber nicht stemmen können“, sagte Holger Jerg. Sollte es aber gelingen, die Sanierung auf den Weg zu bringen, entsprächen alle Schulgebäude den aktuellen Anforderungen.

„Dass wir in das entsprechende Förderprogramm aufgenommen werden, ist nicht sicher“, sagte Kämmerer Siegfried Hagg. Andererseits sei die Verwaltung aber auch schon im Frühjahr positiv überrascht worden, als sie eine Förderung für die Sanierung des Gymnasiums und der Grundschule in Feldhausen beantragt hatte – und wider Erwarten eine Zusage für beide Projekte bekam. Mit einer Entscheidung über den Antrag für das Realschulgebäude rechne er im März, sagte Hagg.

Wichtig für den Schulstandort

Gerhard Jaudas (CDU) merkte an, dass die Sanierung aus seiner Sicht nötig sei. „Ein marodes Gebäude hilft nicht gerade dabei, als Schulstandort attraktiv zu bleiben“, sagte er. „Und wenn wir es machen, dann müssen wir es auch richtig machen.“ Generell dränge sich aber die Frage auf, warum an dem Gebäude jahrelang nichts erneuert worden sei.

Holger Jerg entgegnete, dass es beim Schulstandort nicht nur auf den Zustand der Gebäude, sondern auch auf inhaltliche Aspekte ankomme. Auch Wolfgang Lieb (Gleiches Recht für alle) meldete sich zu Wort. „Es ist mitnichten so, dass die Stadt ihre Gebäude verkommen lässt“, sagte er. „Das ist eben der normale Gang einer Immobilie.“ Hätte die Stadt das Gebäude bereits sanieren lassen, hätte sie dabei so oder so ohne Zuschuss auskommen müssen.

Am Ende beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung einstimmig damit, den Förderantrag beim Regierungspräsidium einzureichen.