Gammertingen hat wieder eine Postfiliale

Um Päckchen aufzugeben oder abzuholen müssen die Gammertinger ab sofort nicht mehr nach Trochtelfingen fahren: Nach knapp zwölf Wochen Pause hat die Postfiliale an der Hechinger Straße am Mittwoch wieder geöffnet – und läuft vorerst in Eigenregie des Unternehmens.

Die Betreiberin der letzten Partnerfiliale in Gammertingen hatte die Zusammenarbeit zum Ende vergangenen Jahres aufgegeben. Weil die Suche nach einem Nachfolger erfolglos verlief, übernimmt die Post die Filiale jetzt vorerst selbst. Geöffnet ist sie montags bis samstags von 9 bis 12 Uhr und freitags von 14 bis 17 Uhr. Auf Postfächer und Postbankdienstleistungen müssen die Kunden allerdings verzichten.