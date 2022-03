Gammertingen bittet um Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine

Wer die Stadt Gammertingen bei der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge unterstützen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 07574/406133 oder per E-Mail ans Ordnungsamt wenden: helfen@gammertingen.de

Die Stadt Gammertingen ruft zur Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine auf und plant dafür den Aufbau eines Begleitnetzwerks. Dafür sucht sie Wohnraum, Dolmetscher und Kontaktpersonen. Außerdem verweist sie auf Möglichkeiten, mit Sach- und Geldspenden den Menschen in Not zu helfen.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine seien vor allem Frauen mit ihren Kindern auf der Suche nach Schutz vor den kriegerischen Zerstörungen in ihrer Heimat, schreibt die Stadt Gammertingen in einer Pressemitteilung. Das Landratsamt in Sigmaringen rechne jederzeit mit der Ankunft der ersten Kriegsflüchtlinge und habe die Gemeinden bei der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten um Unterstützung gebeten.

Wie viele Menschen in Gammertingen und den Ortsteilen untergebracht werden müssen, ist laut Mitteilung der Stadt noch nicht absehbar. Allerdings solle die Bevölkerung frühzeitig um Mithilfe gebeten werden. In Gammertingen gebe es einige Bürger und Familien mit ukrainischen Wurzeln oder der entsprechenden Staatsangehörigkeit. „Daher ist davon auszugehen, dass ergänzend zu den Flüchtlingsverteilkontingenten zusätzliche familiäre Flüchtlingszuzüge erfolgen werden“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Sie selbst hat kurzfristig Kapazitäten zur Unterbringung in städtischen Wohnungen schaffen können. Diese reichten vermutlich aber nicht aus. Wer ein leerstehendes Wohngebäude, eine leerstehende (Ferien-)Wohnung oder eine sonstige Übernachtungsmöglichkeit wie Gästezimmer oder ähnliches zur übergangsweisen Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung stellen möchte, könne sich unverbindlich bei der Stadtverwaltung melden.

Darüber hinaus sucht sie Unterstützung bei der Frage, wie eine individuelle Betreuung der in Gammertingen untergebrachten Flüchtlinge erfolgen könnte. Dabei helfen könnten zum Beispiel Menschen, die ukrainisch, russisch oder polnisch sprechen und bereit wären, bei den ersten Schritten die Kommunikation zu begleiten.

Für Sachspenden verweist die Stadt Gammertingen auf eine Aktion des Kreisverbands Sigmaringen im Deutschen Roten Kreuz (DRK). Weitere Informationen dazu gibt es auf www.drk-sigmaringen.de. Für Geldspenden verweist die Stadt auf das Konto der „Aktion Deutschland hilft“, Stichwort ARD/Nothilfe Ukraine, IBAN DE53 200 400 600 200 400 600.