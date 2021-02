Gammertingen bekommt zusätzliche Fördermittel

Zur weiteren Unterstützung der Stadtsanierung erhält Gammertingen weitere 700 000 Euro zusätzliche Fördermittel aus dem aktuellen Stadterneuerungsprogramm von Bund und Land, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Damit bekommt die Laucherttalstadt nicht nur zusätzliches, neues Fördergeld für die Innenstadt, sondern letztlich auch für das kurz vor der konkreten Baurealisierung stehende Projekt für die „Stadt-/Kulturhalle“ auf dem Areal der ehemaligen Textilbrache Schey. Der Förderrahmen des innerstädtischen Sanierungsgebietes „Stadtkern/ Schlossanlage“ – rund um das Speth´sche Stadtschloss in der Hohenzollernstraße und dem Quartier der Textilfabrikenbrache – wird damit auf jetzt neu 9,087 Millionen Euro aufgestockt.

Im Anfangsjahr des Sanierungsgebietes „Stadtkern/Schlossanlage“ belief sich der ursprüngliche Förderanteil des Landes auf eine Million Euro, die die Stadt vom Land als deren 60 prozentiger Anteil bekam. Seit dem Programmjahr 2015 wird der 60 prozentige Förderanteil des Landes zur Hälfte auch mit Bundesmitteln cofinanziert. Zusammen mit den Eigenanteilen von 40 Prozent, den die Stadt selbst aufzubringen hat, (jetzt neu 3,617 Millionen Euro) steht nun nach der siebten Aufstockung ein neuer Förderrahmen von nahezu 9,1 Mio. Euro zur Verfügung.

Infolge des erfolgreichen bürgerschaftlichen Diskussionsprozesses im Modellprojekt „Kleinstadt-leben“ hatte sich Gammertingen 2013 gefreut, ein neues Sanierungsverfahren rund um das Gammertinger Stadtschloss/Rathaus und entlang der Hohenzollernstraße (B 32) und Reutlinger Straße (B 313) bewilligt zu bekommen. Die Laucherttalstadt selbst hat damit unter anderem die umfangreichen Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen am Speth´schen Stadtschloss, den Neubau des Schlossflügels für die Erweiterung der Servicedienstleistungen von Rathaus und Stadtwerken und einen neuen zentralen Standort der Stadtbücherei, erfolgreich umgesetzt. Auch die Maßnahmen am neuen „Großen Schlossplatz“, als zentraler Innenstadtplatz und Treffpunkt mit Wochenmarkt, sowie die Sitzstufen zur Lauchert hin, dem neuen grünen Stadtgraben am Roten Dill mit historischer Stadtmauer, sind ebenfalls abgeschlossen. Besonders wichtig sind im innerstädtischen Sanierungsverfahren die zahlreich durchgeführten privaten Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen von Wohn- und Geschäftshäusern in der Hohenzollern- und Reutlinger Straße. Diese sind zum großen Teil erfolgreich abgeschlossen beziehungsweise sind mit bereits zugesagten Zuschüssen gesichert und in der konkreten Umsetzung.

„Die ergänzenden Fördermittel von Bund und Land in Höhe von weiteren 700.000 Euro kommen genau richtig und werden zeitnah, zusammen mit weiteren kommunalen Eigenmitteln, in die für 2021 anstehenden kommunalen und privaten Investitionen in unserer Innenstadt einfließen“, wird Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg in der Mitteilung zitiert. Die konkreten Ausschreibungen für die ersten Rohbau- und Ausbaugewerke für das anstehende Neubauprojekt „Stadt-/Kulturhalle“ stehen nun kurz vor der Freigabe, damit Verwaltung und Gemeinderat im Frühjahr die ersten Gewerke vergeben können. In den nächsten Wochen rechnet die Verwaltung mit der Baugenehmigung durch das Landratsamt. Nach den Abbrucharbeiten der ehemaligen Textilfabrik und weiterer Gebäude steht das innerstädtische Baufeld für den Neubau im Quartier bereit. Die jetzt bewilligten weiteren Fördergelder werden in die Basisfinanzierung der „Stadt-/Kulturhalle“ einfließen.