Gäste freuen sich über „zweites Zuhause“

Im Juni hat die Tagespflege der Sozialstation St. Martin als erste Einrichtung dieser Art in Gammertingen in der Hohenzollernstraße 11 geöffnet. Mit einem Festakt im rückwärtigen Gartenbereich und einer Segnung wurden das Haus und das Fahrzeug am Freitag ihrer Bestimmung übergeben.

„Am Anfang habe ich mich gesträubt, herzukommen. Meine Tochter hat mich schließlich überzeugt, und ich habe noch keine Minute bereut“, sagt Erika Gittel aus Gammertingen, die regelmäßig Gast in den Räumen der Tagespflege ist. Reinhard Pornter und Maria Steinki sind seit der Eröffnung immer dienstags und freitags in der Einrichtung. Auch sie schwärmen von dem netten Team, berichten von einem heimeligen Ambiente, das zum „zweiten Zuhause“ wurde.

Zunächst begrüßte Ulrich Wichert, Verwaltungsleiter der kirchlichen Sozialstationen des Dekanats, die zahlreichen Gäste. Er blickte auf die Anfänge des Projekts „Tagespflege“ zurück, das seit Oktober vergangenen Jahres mit viel Energie vorangetrieben wurde. Sein Dank galt Pflegedienstleiterin Kerstin Knaus von der Sozialstation St. Martin Veringen-Gammertingen, die im Anschluss zu den Gästen sprach. Sie erklärte, dass sie den Bedarf an einer Tagespflege schon früh erkannt habe. Aufgrund von Platzmangel musste die Sozialstation ins nebenan gelegene Gebäude ziehen – die Räume wurden frei. Prädestiniert für die Einrichtung einer Tagespflege begannen die Umbaumaßnahmen.

Heute stehen zwölf Pflegeplätze an fünf Tagen pro Woche, jeweils von 8 bis 16.30 Uhr zur Verfügung – in Summe sind das 60 Plätze. „Von diesen sind lediglich noch elf Plätze frei“, sagt Knaus.

Zwölf Mitarbeiter kümmern sich um die Gäste

Ein Team von zwölf Mitarbeitern kümmert sich um die Gäste. Diese werden mit dem neuen, behindertengerechten Fahrzeug abgeholt. Dank eines Zuschusses der deutschen Fernsehlotterie konnte dieses angeschafft werden. Anschließend wird gemeinsam gefrühstückt, erläutert Knaus, danach können die Besucher an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. Auch ein Rückzugsraum ist vorhanden.

Sabine Feig, Vorsitzende im Pflegebereich der Sozialstationen, bescheinigte Knaus, dass der Wind allein nicht genüge, sondern die Segel in die richtige Richtung gesetzt werden müssten, was Knaus rundum gelungen sei. „Sie haben mit der Tagespflege die richtige Antwort gefunden“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Lieb. Es sei ein großartiges Zukunftsmodell geschaffen worden, das auch die Arbeit der pflegenden Angehörigen hervorragend integriere, lobte Wolfgang Lieb.

Stadtpfarrer Wolfgang Drescher übernahm die Segnung der Räume und des Fahrzeugs im Rahmen einer kleinen Besinnung. Alle sangen „Das Tagespflegelied“, das von Frank Plicka auf die Melodie von „Nehmt Abschied Brüder“ getextet wurde.