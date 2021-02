Fußballer sammeln Spenden für Tierheim

Die SGM Alb-Lauchert hat im Dezember eine Spendenaktion unter dem Motto „Spenden statt Böllern“ ins Leben gerufen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. In kürzester Zeit sind so insgesamt 400 Euro für das Tierheim in Albstadt-Tailfingen zusammengekommen.

„Ich bin sehr begeistert von der Großzügigkeit aller Spender und froh, neben dem Tierschutz auch gleich mit einer guten Tat in das neue Jahr gestartet zu sein“, wird Abteilungsleiter Benjamin Gauß in der Mitteilung zitiert. Eine Mitarbeiterin des Tierheims verdeutlicht, dass Geld und Sachspenden für das Tierheim wichtig seien. „Unterhalt und Versorgung von Tieren sind teuer“, so die Mitarbeiterin weiter und ergänzt: Jeder Euro, der nicht für Futter oder Tierzubehör ausgegeben werden müsse, könne an anderer Stelle investiert werden, zum Beispiel in die tierärztliche Versorgung.

Den Fußballern der SGM war es wichtig, dass die Spende direkt zu 100-Prozent den Tieren zugute kommt, sagt Abteilungsleiter Simon Brändle. Der Tierschutzverein Zollernalbkreis werte die Spende als ein positives Zeichen der Solidarität und des sozialen Engagements der Fußballer, heißt es in der Mitteilung weiter.

Spenden können auch weiterhin an das Tierheim Tailfingen gerichtet werden, unter: Sparkasse Zollernalb; IBAN: DE46 6535 1260 0031 8286 08; BIC: SOLADES1BAL