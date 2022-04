Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Gammertingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Statt des traditionellen Dreikönigskonzertes veranstaltete die Stadtkapelle am 23. April ein Frühjahrskonzert. Den Auftakt übernahmen die Minimusikanten, geleitet von Annika Schmit mit „High Hopes“ und „Superkalifragilistisch ...“ aus Mary Poppins. Nach einer rockigen Zugabe wurde die Bühne von der Jugendkapelle unter der Leitung von Dietmar Pelz besetzt. Nach einem flotten Einmarsch mit „Transformers“ überzeugten die Jungmusikanten mit „A Million Dreams“, „Great Movie Adventure“ und „From Now On“. Nach tosendem Applaus bekamen die Zuhörer zwei weitere Zugaben präsentiert.

Auch Dorothee Pfattner (Vorsitzende Öffentlichkeitsarbeit) begrüßte die Konzertbesucher, zeigte sich beeindruckt von der starken Darbietung aller Nachwuchsmusikanten und bedankte sich bei den Dirigenten für ihr Engagement.

Die Stadtkapelle unter der Leitung von Thomas Zacharias eröffnete ihren Konzertteil mit dem Stück „The Olympic Spirit“. Nach dieser sportlichen Leistung folgte „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler. In der „New York Overture“ wurden die Zuhörer durch die Millionenmetropole geführt. Den Abschluss des ersten Teiles bildete „Highlights From CARMEN“ aus der Oper von Georges Bizet.

Die nun folgenden Ehrungen wurden vom Bezirksvorsitzenden Jörg Burkhart durchgeführt. Geehrt wurden Benedikt Elbel und Marco Maier für 10-jährige Vereinsaktivität, Nadine Straubinger und Markus Reiser für 20 Jahre. Eine besondere Ehre wurde Christian Barth, Udo Rapp und Hans Wannenmacher zuteil: Alle drei erhielten für ihre 50-jährige Aktivität die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief vom Blasmusikverband. Bemerkenswert ist, dass alle Geehrten zusätzlich auf etliche ehrenamtlich geleistete Stunden zurückblicken. Für sein 20-jähriges Engagement in verschiedenen Ämtern der Vorstandschaft erhielt Udo Rapp die Förderermedaille in Gold mit Urkunde, Thomas Zeiler für 10-jährige ehrenamtliche Tätigkeit die Förderermedaille in Bronze mit Urkunde.

Anschließend ging es mit „Song Of Freedom“ von Jan de Haan weiter im Programm. Als obligatorischer Marsch folgte „Salemonia“ von Kurt Gäble. Danach wurde beim „Bon Jovi-Rock Mix“ kräftig gerockt. Mit der „80er KULT(Tour)“, einem Medley aus Liedern der Neuen Deutschen Welle endete schließlich der abwechslungsreiche Konzertabend. Zu guter Letzt wurden die geforderten Zugaben „Prinz Eitel Friedrich Marsch“ und „My Dream“ gespielt.