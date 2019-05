Frist für Rückgabe von Fragebögen verlängert

Die Stadtverwaltung hat mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern des Auswertungsinstitutes AGP an der Universität Freiburg vereinbaren können, dass die allerletzte Rücklauffrist der ausgefüllten Befragungsbögen nun bis Freitag, 7. Juni, verlängert werden konnte. Mehr als 3500 Gammertinger Bürger ab dem Alter von 40 Jahren hatten im Mai per Post einen anonymisierten Befragungsbogen zugesandt bekommen.

Sie sollten diesen bis zum letzten Kommunalwahlwochenende ausgefüllt wieder zurückgeben. Ebenso konnten interessierte Bürger, die jünger als 40 Jahre sind, über die Homepage einen extra Fragebogen anfordern. „Eine überaus große Zahl von ausgefüllten Fragebogen kam auch bislang zurück, aber viele ältere Bürger hatten auch um ein paar Tage mehr Zeit zum Ausfüllen des Fragebogens gebeten“, so Jerg.

Wer noch ein wenig Zeit braucht, sollte sich aber dennoch sputen und bis spätestens im Laufe der ersten Juni-Woche seinen Fragebogen ausgefüllt im Rathaus oder im Bürger- und Tourismusbüro zurückgeben. Mit der Auswertung der bereits zurückgegeben Fragebögen werden die Freiburger Befragungsexperten schon in diesen Tagen anfangen. Die allerletzte Frist für die Stadt ist der Freitag, 7. Juni. Danach werden keine Fragebögen mehr angenommen. Alle Gammertinger Bürger waren um ihre Meinungsäußerung zum Thema „Leben und Älter werden“ sowie um ihre konkreten persönlichen Einschätzungen der Lebenssituation und ihre konkreten Vorstellungen für ein noch besseres Leben im Alter in der Laucherttalstadt aufgefordert. Der Befragungsbogen fragt persönliche Ansichten und Meinungen der Bürgerschaft ab, die wichtig für die weitere Arbeit im bürgerschaftlichen Prozess und in den kommenden Bürgerwerkstätten im Herbst sind.

Im Laufe des Monats Juni werden die Fachleute des Instituts „AGP Sozialforschung“ in Freiburg die Antworten der zurückgegebenen Fragebögen erfassen und die Gammertinger Befragungsergebnisse wissenschaftlich auch im Vergleich zu ähnlich gelagerten empirischen Forschungsergebnissen auswerten. Daraus abgeleitet sollen die speziellen Themenblöcke für die Diskussionsforen und Bürgerwerkstätten im kommenden Herbst und Winter ausgerichtet werden, die der neu gewählte Gemeinderat noch in einer seiner Sitzungen im Juli, quasi als eine der ersten Amtsaufgaben, festlegen soll.

Die Stadt plant unmittelbar nach den Sommerferien eine spezielle große Bürgerinformationsveranstaltung, die voraussichtlich Ende September 2019 stattfinden wird. Dort werden die Freiburger Experten die interessierte Öffentlichkeit über die Befragungsergebnisse dezidiert informieren. Diese Bürgerinformationsveranstaltung wird gleichzeitig Auftakt für die dann im Oktober, November und Dezember stattfindenden Bürgerwerkstätten sein.