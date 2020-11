Freiwillige übernehmen Einkaufsservice

Angesichts der erneuten Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie weist die Stadt Gammertingen auf verschiedene Initiativen im Stadtgebiet hin, die Einwohner beispielsweise mit der Erledigung ihrer Einkäufe unterstützen. Vor allem den Angehörigen der besonders gefährdeten Risikogruppen wird nahegelegt, eines dieser Angebote in Anspruch zu nehmen, heißt es in einer Pressemeldung. Alle Interessierten können sich direkt mit den jeweiligen Ansprechpartnern in Verbindung setzen.

„Erfreulicherweise haben sich aus der Bürgerschaft, der Kirchengemeinde oder aus den Vereinen bereits Anfang des Jahres Initiativen gebildet, um Mitbürgern und Nachbarn, die besonders von den Einschränkungen in der Corona-Krise betroffen sind, beim Einkaufen oder sonstigen Tätigkeiten zu helfen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Gammertingen. Das sei ein sehr positives Zeichen der Menschlichkeit. Gleichzeitig appelliert die Stadtverwaltung an die Beteiligten, auf den Gesundheitsschutz zu achten, Abstand zu halten und die persönlichen Kontakte auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die Angebote im Überblick:

Der Einkaufsservice des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) richtet sich an Angehörige der Risikogruppe, Einwohner in Quarantäne sowie Menschen, die niemanden haben, der ihre Einkäufe erledigen könnte. Einkaufsbestellungen werden täglich zwischen 9 und 14 Uhr unter der Telefonnummer 0173/720 56 17 entgegengenommen. Die Lieferung erfolgt am selben Tag bis spätestens 20 Uhr. Alle weiteren Informationen gibt es bei der Bestellung.

Auch die Initiative „Bürger helfen Bürgern“ spricht Angehörige der Risikogruppen an, also beispielsweise Menschen, die an einer Immunschwäche oder an Vorerkrankungen leiden. Auch älteren Menschen und Einwohnern, die niemanden haben, der für sie Einkäufe oder Besorgungen erledigen kann, greift die Initiative unter die Arme. Einkaufszettel und Besorgungswünsche unter der Angabe von Adresse und Telefonnummer nehmen Silke Nepple unter der Telefonnummer 07574/93 53 87 und Jörg Scham an die E-Mail-Adresse joergscham@web.de entgegen. Die Initiative sucht auch noch junge, gesunde Bürger, die diese Art von Nachbarschaftshilfe für ältere Mitbürger leisten möchten. Sie können sich ebenfalls bei Nepple und Scham melden.

Die Musikkapelle Feldhausen-Harthausen will in dieser schwierigen Zeit unter dem Motto „Verein hilft und unterstützt“ für die Menschen in Gammertingen und den Teilorten da sein, indem sie sie mit einem Einkaufsdienst, Besorgungen oder Botengängen unterstützt. Wer sich Hilfe wünscht, kann sich unter der Telefonnummer 0172/787 25 00 bei Thomas Hummel oder unter der Telefonnummer 0172/959 03 70 bei Gerhard Jaudas melden. Außerdem ist die Musikkapelle per E-Mail an info@musikkapelle-feldhausen-harthausen.de erreichbar.

Die evangelische Kirchengemeinde Gammertingen unterstützt ebenfalls Bürger beim Einkaufen. Ansprechpartner sind Pfarrer Ulrich Deißinger in Gammertingen, Telefon: 07574/912 11, E-Mail: pfarramt.gammertingen@elkw.de oder ulrich.deissinger@elkw.de, Pfarrer Martin Rose in Mägerkingen, Telefon: 07124/1014, E-Mail: pfarramt.maegerkingen@elkw.de, und Pfarrer Ekkehard Roßbach in Trochtelfingen, Telefon: 07124/93 19 40, E-Mail: pfarramt.trochtelfingen@elkw.de.