Freiwillige kommen unter anderem aus Venezuela und Madagaskar

40 junge Frauen und Männer sind beim sozialen Dienstleistungsunternehmen Mariaberg in ein Freiwilliges Soziales Jahr (JSF), ein Freiwilliges Ökologisches Jahr oder in den Bundesfreiwilligendienst gestartet.

Eingesetzt werden sie seit Beginn des Monats vor allem in den Wohnangeboten in Gammertingen-Mariaberg und in der Region. Einige bringen sich aber auch im Förder- und Betreuungsbereich der Mariaberger Werkstätten, in den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und in den Außenstellen des Kindergartens ein. Die beiden, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolvieren, packen bei der Mariaberger Landwirtschaft mit an.

Ute Haimerl, Freiwilligenbeauftragte des Vereins Mariaberg, freut sich über den Zulauf weit über den Landkreis hinaus. Erstmals angeboten wird in diesem Jahr das EU-FSJ. „Diesmal sind Freiwillige aus Portugal, Frankreich, Italien, Venezuela und sogar zwei junge Frauen aus Madagaskar mit dabei, die zuvor als Au-pairs in Deutschland beschäftigt waren“, sagt Ute Haimerl. Viele kämen aus der Umgebung. „Für die Außenstellen wie in Pfullendorf, Blaubeuren oder Biberach suchen wir aber immer auch nach Leuten, die aus der Gegend kommen und keine große Anfahrt haben.“ Der Freiwilligendienst in Mariaberg startet immer zum 1. September und endet am 31. August des Folgejahres.