Freilufkino geht in zweites Wochenende

Die kurzfristige Entscheidung der Gammertinger Open-Air-Kino-Macher gleich an zwei Freiluftkinoabenden das neuste bayerische Krimidrama des Landpolizisten Franz Ebenhofer mit „Guglhupfgeschwader“ zu zeigen, war ein voller Erfolg. Rund 700 Krimi- und Kinofans kamen bei lauen Abendtemperaturen am Mittwoch oder Donnerstagabend voll auf Ihre Kosten, teilen die Veranstalter in einem Schreiben mit.

Damit seien vor dem abschließenden zweiten Open-Air-Kino-Wochenende die diesjährigen Besucherzahlen auf inzwischen über 1700 Besucher an bislang insgesamt acht Freiluftkinoabenden angestiegen, heißt es. Kassenschlager war neben dem Ebenhofer Krimi, der Flieger-Actionfilm mit Tom Cruise „Top Gun: Maverick“, gefolgt von den „Minions – Auf der Suche nach dem Miniboss“ oder dem Montagsfilm „Willkommen“.

Das zweite Kinowochenende wird am Samstag, 27. August, wieder actiongeladen: „Jurassic World – ein neues Zeitalter“ bringt großes Blockbuster Kino auf die 80 Quadratmeter große Kinoleinwand. Besonders schwungvoll für alle Altersklassen wird der Sonntagabend, 28. August: Die Musikklänge des Maestros André Rieu aus seiner Heimatstadt Maastricht werden bei „André Rieu – happy Days are here again“ mit Dolby Digitalsound und digitaler Filmtechnik direkt nach Gammertingen auf den Schlossplatz übertragen.

Den krönenden Filmabschluss am Ende des fast zweiwöchigen Freiluftkinos in Gammertingen bildet am Montag, 29 August, die Mid Life Crisis geplagte Komödie „Jagdsaison“. Am allerletzten Kinoabend am Dienstag, 30. August, werden beim französisch-charmanten Kultur-Clash-Welterfolg „Monsieur Claude und sein großes Fest“ wieder alle Lachnerven ein großes Abschlussfest beim Gammertinger Open-Air-Kino feiern.

Damit aber nicht genug: Über das folgende erste Septemberwochenende hinweg wird das Kino-Festgelände auf dem Gammertinger Schlossplatz kurzer Hand zum musikalischen Konzertsaal unter freiem Himmel umgenutzt. Mit dem eintrittsfreien städtischen Freiluftkonzert „Jazz vor dem Schloss“ am Freitagabend, 2. September, mit den Musikern der Band „Shebeen” zusammen mit Sänger Isaac Roosevelt oder auch danach am Samstagabend und am Sonntag, 3. und 4. September, beim Blasmusikevent und „Sommerfest“ der Stadtkapelle Gammertingen wird das letzte Sommerferienwochenende zum krönenden Anschluss des Gammertinger Kultursommers noch zwei sehr unterschiedliche musikalische Veranstaltungen unter freiem Himmel geben.