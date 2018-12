Frau Holle verwandelt Harthausen in eine Schneelandschaft

In Harthausen ist es seit langem Tradition, dass am zweiten Weihnachtsfeiertag von der örtlichen Laienspielgruppe ein Theaterstück zur Aufführung gelangt. In diesem Jahr stand seit Oktober die Einübung des Märchens „Frau Holle“ von den Gebrüdern Grimm in einer Theaterbearbeitung von Ingo Sax bei den 15 Schauspielern im Alter zwischen sechs und 35 Jahren, die allesamt aus dem Ort kommen, auf dem Plan. Die Nachmittagsaufführung war auch in diesem Jahr vor allem von Familien mit Kindern bestens besucht, so dass sogar zusätzliche Plätze beschafft werden mussten. Am Abend wurde zum Ausklang der Weihnachtstage die Veranstaltung vor allem von Erwachsenen und auch vielen älteren Mitbürgern besucht.

Der Inhalt des beliebten Märchens ist wohl bekannt: Es geht dabei um das Schicksal der beiden ungleichen Töchter einer Witwe, die brave und fleißige Maria sowie das schöne aber faule Mariechen, welches allerdings von der Mutter viel mehr geliebt wird als die immer wieder von ihr schikanierte Stieftochter.

Maria muss jeden Tag am Brunnen Wolle spinnen bis ihre Finger bluten und als ihr eines Tages die Spindel in den Brunnen fällt, wird sie von der unbarmherzigen Mutter genötigt, in den Brunnen zu springen. Sie landet dabei im Reich der Frau Holle, die ihren Fleiß und ihre Freundlichkeit mit einem Goldregen belohnt, der auf sie fällt, als sie als Goldmarie wieder zur Mutter zurückkommt.

Farbenprächtige Kulissen und Kostüme

Gerade diese Szenen spielten in einem wunderschönen winterlichen Ambiente, in dem der Schnee durch das Schütteln der Bettkissen vom Himmel fiel. Die farbenprächtigen Kulissen und Kostüme entstammten alle dem vereinseigenen Theaterfundus.

Natürlich wollte die Mutter, dass auch ihre Lieblingstochter, das Mariechen in den Brunnen springt, um ebenfalls mit Gold beladen wiederzu kommen. Das ging dann aber total schief, da diese alle Anweisungen der Frau Holle frech ignorierte und zur „Belohnung“ bei ihrer Rückkehr auf die Erde zum Schrecken aller mit Pech übergossen als Pechmariechen auftauchte.

Ingo Sax hat in das Märchen zusätzliche Figuren, wie die beiden Tratschweiber, Frau Koller und Frau Hübner, eingebaut, die mit bissigen und lustigen Kommentaren, die teilweise sogar mit Harthauser Lokalkolorit angereichert, immer wieder die Lachmuskeln der großen und kleinen Besucher strapazierten. Mehrmals hatte auch der Wunderdoktor Isenbart seinen ulkigen Auftritt und pries seine Wundermittel gegen alle erdenklichen Wehwehchen an.Licht- und Nebeleffekte und eine einfühlsame musikalische Untermalung verzauberten das Publikum in jedem Akt. Nach dem langanhaltenden Schlussapplaus wurde den wichtigsten Akteuren des diesjährigen Bühnenzaubers gedankt, von der Regie durch Diana Pfaff und Matthias Lommel über die Hauptdarstellerinnen, Katharina Hagg, Anne Wessner, Carla Keinath, Sabrina Otto, Tabea Reiß, Lea Schnick und vielen weiteren bis hin zu den Kulissenschiebern und den Verantwortlichen für Technik und Musik, Stefan Hartmann und Florian Otto.