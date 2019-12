Frau überweist mehrere Tausend Euro an Betrüger

Weil sie auf einen Betrüger aus dem Internet hereingefallen ist, hat eine 40-jährige Frau aus Gammertingen mehrere Tausend Euro verloren.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz am Freitag mitteilte, lernte die Frau den Mann im vergangenen Jahr in einem Chat im Internet kennen. Dort gab sich der Unbekannte als Arzt aus und berichtete, dass er bei den US-Streitkräften in Syrien arbeite. Im Verlauf der Korrespondenz gestand der Mann der 40-Jährigen seine Liebe und gab gleichzeitig an, dass er dringend Geld benötige. Sein ganzes Geld, 800 000 Dollar, befinde sich in einem Paket im Ausland, das er an ihre Adresse liefern lasse, wenn sie dafür bezahle. Die Frau vertraute dem Mann und veranlasste mehrere Überweisungen, von denen eine wieder auf ihr Konto zurückgebucht wurde. Nachdem sich der Betrüger erneut gemeldet hatte, wurde die Frau misstrauisch und erstattete am Mittwoch Anzeige bei der Polizei.