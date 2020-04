Bei einem Unfall in Gammertingen ist eine Frau leicht verletzt worden, das teilt die Polizei mit. Rund 2500 Euro Sachschaden verursachte eine 59-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 19.10 Uhr an der Einmündung der L 275 in die B 32/B 313. Sie übersah auf der Landesstraße einen an der Einmündung vor ihr stehenden Peugeot und kollidierte mit diesem.