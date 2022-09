Förderverein des Pflegeheims hält Versammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Förderverein des städtischen Altenpflegeheims St. Elisabeth hielt seine Mitgliederversammlung im Schlosssaal des Rathauses Gammertingen ab und die Resonanz war erstaunlich hoch: 32 von 120 Mitgliedern, also mehr als ein Viertel des Vereins sowie zusätzlich einige Gäste ließen es sich nicht nehmen, sich über die Arbeit des Fördervereins zu informieren und die Möglichkeit zu nutzen, durch Bürgermeister Holger Jerg aus erster Hand Informationen zum aktuellen Stand des Neubaus und zur Nutzung des Bestandsgebäudes zu erhalten.

Heimleiter Heinrich Dietmann gab einen groben Überblick über das aktuelle Leben in St. Elisabeth. Während in der Gesellschaft das Thema Corona seit längerem locker angesiedelt ist, sind die Vorsichtsmaßnahmen in den Pflegeheimen sehr streng. Und ab 1. Oktober muss man dann sogar wieder die FFP2-Masken tragen, was dem Personal wieder schwer zu schaffen machen wird. „Hatte man vor Jahren noch täglich Anfragen für freie Pflegeplätze von 10 bis 20 Stück, sind es derzeit mindestens 20 und das aus ganz Baden-Württemberg!“ Aber man müsse vielen eine Absage erteilen, so leider auch Gammertinger Bürgern, die deshalb zum Teil in anderen Pflegeheimen in der Umgebung untergebracht sind. Vorsitzender Herbert Winkler konnte von einigen wenigen Aktionen des Fördervereins im Jahr 2021 berichten, Corona hatte auch deren Arbeit stark eingeschränkt. Für den Außenbereich hatte man Stühle und Tische angeschafft – 2022 wolle man das auch für die Tagespflege umsetzen. Vieles konnte coronabedingt aber nicht wie gewohnt stattfinden. Bürgermeister Jerg brachte dann mit seinem Vortag die Anwesenden auf den neuesten Stand in Sachen Neubau und Nutzung Altgebäude. Dabei stellte er während der Power-Point-Präsentation klar, dass sich der Neubau erst noch in einer ersten Planungsphase befinde. Konkrete Modelle gibt es schon, aber das ganze könne sich auch noch ändern. Die weiteren Planungsphasen würden nun in den nächsten Wochen ausgeschrieben und dann bekomme das ganze erst ein Gesicht. Was mit dem Altbau passiere, hänge auch davon ab, ob es genügend Investoren für das Gebäude gäbe und ob sich das eine oder andere mit dem Neubau verbinden lasse, zum Beispiel die Lieferung von Essen aus der bisherigen Küche.

Nach dem Vortrag nutzten viele Besucher die Gelegenheit in manchen Dingen konkret nachzufragen oder auch Ideen und Verbesserungsvorschläge einzubringen.