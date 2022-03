Förderverein der Laucherttalschule übergibt Buchgeschenk

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Förderverein der Laucherttalschule Schulverbund und des SBBZ Lernen Gammertingen e.V. hat am vergangenen Donnerstag das jährliche Buchgeschenk den Klassen 1 und 5 übergeben.

Die Vorsitzende Raphaela Weihing hatte zum ersten Mal ihre neue Stellvertreterin Dagmar Ulmer aus Mägerkingen an ihrer Seite, um sie bei dieser Gelegenheit in dieses schöne Ehrenamt am Gammertinger Schulverbund einzuführen. „Wir freuen uns riesig, dass ihr bei uns an der Laucherttalschule seid,“ begrüßt Weihing als erstes die Klasse W5a und Klassenlehrer Tobias Schick.

„Jeder bekommt sein Buch persönlich mit Namen überreicht. Das ist uns wichtig,“ sagt Ulmer. Und auch die Schüler der Klassen R5a und R5b und des SBBZ Lernen freuten sich sichtlich über diese persönliche Geste. Lehrerin Nadja Wonisch ist seit diesem Schuljahr ebenfalls neu an der Laucherttalschule. Sie bedankte sich herzlich, als sie ihr eigenes Buchexemplar in den Händen hielt. „Eine tolle Sache,“ bestätigte auch Nadine Deifel-Scheu. Bereits im Herbst einigte man sich mit der Grundschullehrerin darauf, mit dem Buchgeschenk noch ein wenig zu warten, bis die Lernanfänger erste Texte selbst lesen können. Das Warten hatte sich gelohnt. Die Erstklässler haben die Bücher sofort aufgeschlagen und angefangen zu lesen. „Da war der Rest der Deutschstunde gut genutzt,“ so die Lehrerin.

„Wir haben am Mittwoch unsere erste Vorstandsitzung mit erstmals neugewählten Beisitzern und neue Ideen, an deren Umsetzung nun gearbeitet wird. Wir würden uns über aktive Unterstützung und neue Mitglieder freuen. Wer Interesse, vor allem aber Spaß daran hat, zum Beispiel eine Arbeitsgemeinschaft über den Förderverein an der Schule anzubieten oder sich in irgendeiner Form aktiv im Verein einzubringen, darf sich gerne bei uns melden.“, so Weihing. „Über Geldspenden freuen wir uns natürlich ebenfalls. Gute Ideen wollen finanziert sein. Das Buchgeschenk ist unter anderem nur möglich, weil wir seit Jahren mit den örtlichen Buchhandlungen Maria Reiser – Der Laden und der Papeterie Mey zusammenarbeiten. Herzlichen Dank dafür.“ Eine tolle Nachricht ist, dass die Hangrutsche für die Grundschule, deren Planung bereits 2019 aufgenommen wurde, nun endlich kommen wird. Der Aufbau ist nach Ostern geplant.“

Weiteres über den Förderverein auf www.laucherttalschule.de/foerderverein.