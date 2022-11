Förderung macht’s möglich: Albverein bietet Schneeschuhwanderungen an

Vesper vorbereiten, warm anziehen, Schneeschuhe unter die Füße schnallen und gemeinschaftlich durch die Winterlandschaft der Schwäbischen Alb marschieren: Vor allem für Familien dürfte das nach einer gelungenen Freizeitbeschäftigung in der kalten Jahreszeit klingen – so die Überlegung der Ortsgruppe Gammertingen im Schwäbischen Albverein. Um den Gedanken Taten folgen zu lassen, stellte sie einen Antrag auf Förderung bei der Leader-Region Mittlere Alb für die Beschaffung von Schneeschuhen. Eine Förderzusage über rund 1000 Euro ermöglichte den Kauf der Winterausrüstung.

„Wir haben eine tolle Winterlandschaft und wunderschöne Ecken auf der Alb – und das direkt vor der Haustür“, wird die Albvereinsvorsitzende Angelika Straubinger in einer entsprechenden Pressemitteilung zitiert. Auch sehe sich die Ortsgruppe mit der Herausforderung konfrontiert, junge Menschen als Nachwuchs für das Vereinsleben zu begeistern. Geführte Schneeschuhwanderungen sollen künftig das landschaftliche Potenzial nutzen und die Ortsgruppe nachhaltig stärken.

„Durch das neue Angebot sollen insbesondere Familien angesprochen werden“, so Straubinger. Zu diesem Zweck seien Schneeschuhe in unterschiedlichen Größen beschafft worden. Je nach Körper- und Schuhgröße können Kinder ab einem Alter von ungefähr zehn Jahren mit auf Wanderung gehen und das Vereinsleben kennenlernen. Insgesamt stehen elf Paar Schneeschuhe zur Verfügung, die bei geführten Touren von Vereinsmitgliedern und Nicht-Mitgliedern genutzt werden können.

Bürgermeister Holger Jerg stellt zum Projektabschluss zufrieden fest, dass „ein neues attraktives Angebot durch die Ortsgruppe geschaffen wird“ und freut sich über die „gelungene Vernetzung in der Region“. Auf Jergs Empfehlung hatte sich die Ortsgruppenvorsitzende an das Leader-Förderprojekt gewandt. Allein die Unterstützung und die gute Beratung durch Leader-Regionalmanager Hannes Bartholl hätten die Förderung und das neue Angebot ermöglicht, so Angelika Straubinger.

„Jetzt fehlt nur noch der Schnee“, ergänzt der stellvertretende Vorsitzende Jörg Scham. Hannes Bartholl bedankt sich seinerseits für das „tolle und wertvolle Engagement der Ortsgruppe“. Die Pflege und Weiterentwicklung des Vereinslebens sei eine wichtige Aufgabe in der ländlichen Region, um Begegnung und Gemeinschaft zu fördern, sagt er.

Auch im Jahr 2023 können regionale Akteure Projektanträge für Zuschüsse beim Leader-Regionalmanagement einreichen. Wer eine Idee für ein Projekt hat, kann sich beim Regionalmanagement in Münsingen melden und dort beraten lassen.