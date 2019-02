Flüchtlinge wohnen auch weiterhin am Talweg

Nach der Auflösung der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Gammertingen sind etwa 30 der asylsuchenden Männer in andere Unterkünfte im Kreis verlegt worden. Die weiteren 20 leben inzwischen in eigenen Wohnungen in Gammertingen und Neufra – was sie vor allem einem Unternehmer und viel Glück zu verdanken haben. „Andernfalls wären wir völlig überfordert gewesen“, sagt Pastoralreferent Matthias Kopp, der sich in Gammertingen ehrenamtlich um Flüchtlinge kümmert. „Wir haben zu spüren bekommen, wie eingeschränkt die Möglichkeiten des freien Wohnungsmarkts sind.“

Aus wirtschaftlichen Gründen war die Gemeinschaftsunterkunft Ende vergangenen Jahres geschlossen worden: Lebten dort zu Spitzenzeiten bis zu 125 Männer, so waren es zuletzt nur noch rund 50. „Unser Ziel war es, dass diejenigen Flüchtlinge, die mittlerweile einen Arbeits- oder Praktikumsplatz gefunden haben, auch weiterhin in Gammertingen wohnen können – oder zumindest in der Nähe“, sagt Matthias Kopp. Das sei glücklicherweise auch gelungen.

Schnell wurde den ehrenamtlichen Helfern klar, dass es schwierig werden würde, den Flüchtlingen über den freien Wohnungsmarkt eine neue Bleibe zu vermitteln. Deshalb wandten sie sich direkt an Unternehmer Bruno Göggel, dem das Gebäude am Talweg gehört, in dem die Gemeinschaftsunterkunft untergebracht war. „Herr Göggel hat sich glücklicherweise dazu bereit erklärt, das Untergeschoss des Hauses auch weiterhin als Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen“, sagt Matthias Kopp. Mit den neun Männern, die dort wohnen, habe der Unternehmer jeweils einzelne Mietverträge abgeschlossen. Weitere zehn Asylbewerber leben jetzt in Wohnungen in Gammertingen und Neufra. „Wir haben Glück gehabt, dass dort mehr oder weniger zufällig entsprechende Wohnungen frei geworden sind“, sagt Kopp.

Asylcafé im Umbruch

Im Umbruch befindet sich jetzt auch das „Asylcafé“. Dieses hatten die katholische und die evangelische Kirchengemeinde vor gut drei Jahren initiiert, um Flüchtlingen in Gammertingen die Integration zu erleichtern. Ehrenamtliche Helfer boten Schwimmen und Fußball ebenso an wie Unterstützung bei der Suche nach Praktikums- und Arbeitsplätzen. Sie organisierten Möbel und Fahrräder, halfen beim Abschluss von Handyverträgen und fuhren kranke Flüchtlinge zum Arzt. Vor allem aber sorgten sie für regelmäßige Treffen – und damit für einen gegenseitigen Austausch.

Mit der sinkenden Anzahl an Flüchtlingen in der Gemeinschaftsunterkunft ging aber gleichzeitig auch die Zahl der Teilnehmer an den Asylcafé-Treffen zurück – und nicht zuletzt die Zahl der Helfer. Denjenigen Asylbewerbern, die jetzt noch in Gammertingen und Neufra leben, wollen diese aber auch in Zukunft eine Stütze sein. „Wir haben Listen ausgehängt, in die alle Asylcafé-Betreuer eintragen, wann wie viele Männer zu den Treffen kommen“, sagt Matthias Kopp. „Anhand dieser Informationen werden wir in ein bis zwei Monaten unsere Öffnungszeiten anpassen können.“

Zurzeit sind es noch knapp zehn Flüchtlinge, die regelmäßig an den Treffen des Asylcafés teilnehmen. „Ihnen ist der soziale Kontakt zu uns weiterhin wichtig“, sagt Matthias Kopp. Solange die alten Gebäude auf dem Schey-Areal noch nicht abgerissen werden, um Platz für die neue Stadt- und Kulturhalle zu schaffen, können die Treffen weiterhin dort stattfinden. Hält sich die Anzahl der Flüchtlinge, die daran teilnehmen, auch in Zukunft in Grenzen, ist als Ausweichmöglichkeit etwa das katholische Fidelishaus im Gespräch.