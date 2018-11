Flüchtlinge kommen in Gammertingen, Neufra und Hettingen unter

Nach der voraussichtlichen Auflösung der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Gammertingen zum Jahresende werden etwa 20 der rund 50 Asylsuchenden in Wohnungen in der näheren Region umziehen. „Nach Gesprächen mit dem Landratsamt zeichnet sich ab, dass diese 20 Flüchtlinge in Gammertingen, Neufra und Hettingen unterkommen werden“, sagte Hildegard Butscher, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagiert, in der Sitzung des Gammertinger Gemeinderats am Dienstag. Die übrigen Asylsuchenden werden voraussichtlich in andere Gemeinschaftsunterkünfte verlegt.

„Als im November 2015 ein Bus mit 70 Flüchtlingen an der Unterkunft am Talweg ankam, konnte die Kirche zeigen, dass sie dem Anspruch der Nächstenliebe gerecht werden kann“, sagte Hilde Butscher, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit Gammertingen-Trochtelfingen, in der Gemeinderatssitzung. Butscher selbst, Pastoralreferent Matthias Kopp, der evangelische Pfarrer Ulrich Deißinger und der inzwischen verstorbene Kirchengemeinderatsvorsitzende Winfried Jehle wollten damals zeigen, dass sie zur Integration der Flüchtlinge aktiv etwas beitragen können: Sie initiierten das Asylcafé, das einen regelmäßigen Austausch zwischen den Asylsuchenden und ehrenamtlichen Helfern ermöglichte.

„Entwickelt hat sich ein Ort der Hilfe, Ablenkung und Freude“, sagte Hilde Butscher. „Freundschaften wurden geschlossen – wohl wissen, dass sie nur auf Zeit sind.“ Auch wenn die Anzahl der Teilnehmer auf beiden Seiten inzwischen deutlich geschrumpft ist: Das Asylcafé soll es weiter geben. Weil die Gemeinschaftsunterkunft aufgrund sinkender Belegungszahlen geschlossen werden soll, wird es vermutlich aber in kirchliche Räume umziehen.

Zu Wort kam auch Martin Bregenzer, der sich als Angestellter der Caritas um die Flüchtlinge in Gammertingen kümmert. Er stellte seinen Arbeitsbereich vor, der unter anderem Hilfestellung bei der Arbeits- und Wohnungssuche oder rechtlichen Anliegen umfasst. Allein zwischen März und November 2018 habe es rund 500 sogenannten Beratungskontakte gegeben, sagte Bregenzer. Und auch er versprach: Selbst wenn diese Anzahl ab dem kommenden Jahr deutlich zurückgehen wird – den Flüchtlingen bleibt er als Ansprechpartner erhalten.