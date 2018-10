Figurentheater Artisjok gastiert in Mariaberg

Das Figurentheater Artisjok gastiert am Samstag, 20. Oktober, um 15 Uhr mit dem Kindertheaterstück „Die Geschichte vom kleinen Onkel“ in der Sporthalle im Krätzenbergweg in Gammertingen-Mariaberg. Das Stück ist die behutsame und warmherzige Geschichte über Freundschaft und Anderssein mit wenigen Worten und viel Akkordeon-Musik nach dem schwedischen Kinderbuchklassiker von Barbro Lindgren-Enskog für Kinder ab drei Jahren.

In einer großen Stadt wohnte in einem riesigen Hochhaus ein Mädchen zusammen mit seiner Mutter, ganz oben unterm Dach. Das Mädchen hätte so gern einen Hund gehabt, aber ihre Mutter erlaubte es ihr nicht. Am liebsten saß sie am Fenster und beobachtete alles, was unten auf der Straße geschah. Im selben Haus lebte ein Mann.

Von oben sieht er ganz klein aus

Von oben sah er ganz klein aus, deshalb nannte sie ihn „kleiner Onkel“. Der Mann war sehr allein. Er hätte so gern einen Freund gehabt. Niemand mochte ihn, obwohl er nett und freundlich war. Das machte ihn sehr traurig. In seiner Not hängte er überall Zettel auf, auf denen stand: „Kleiner einsamer Onkel sucht einen Freund“. Dann wartete er. Eines schönen Frühlingstages lief ihm ein Hund zu und legte zärtlich seine kalte Nase in seine Hand.

Im Januar 2008 gründete die Hohnsteinerin Anke Scholz, seit 1994 freischaffende professionelle Puppenspielerin, ihr eigenes Tourneetheater. Die Vielfalt des Figurentheaters und dessen Möglichkeiten der Darstellung, der Verbindung von Kreativität und Handwerk lässt sie nicht los, seitdem sie sich damit beschäftigt. Kontinuierlich arbeitet sie mit verschiedenen Profis im Bereich Regie, Musik und Ausstattung zusammen, um neue Inspirationen, Arbeits- und Sichtweisen sowie andere Blickwinkel in ihre Arbeit einzubeziehen.

Die Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die Verbindung von Figurentheater und Schauspiel, internationale und mehrsprachige Theaterprojekte, Straßentheater und Sprachspielereien. Außerdem näht sie die Kostüme für sich und die Figuren und baut für sich und andere Theater Bühnenbilder und die Figuren. Übersetzungen von Theatertexten in französisch, niederländisch und englisch bereichern ihr künstlerisches Schaffen.