Feuerwehren raten zu Apps, Energieversorger zu Vorräten

Von der klassischen Sirene über Radio und Fernsehen bis hin zum Cell-Broadcast-Verfahren: Am bundesweiten Warntag am Donnerstag, 8. Dezember, wird in ganz Deutschland getestet, wie gut die Alarmierung der Bevölkerung im Katastrophenfall funktionieren würde. Im Laucherttal stößt die Aktion auf große Zustimmung. Denn nicht nur der Chef der Gammertinger Energie- und Wasserversorgung ist davon überzeugt, dass es bei der Sensibilisierung der Einwohner noch einiges zu tun gibt.

In Neufra heulen drei Sirenen

Am Donnerstag um Punkt 11 Uhr werden in der Gemeinde Neufra zu Testzwecken alle drei Sirenen heulen: eine auf dem Feuerwehrhaus, eine in der Nähe des Kindergartens, eine in Freudenweiler. „Mitarbeiter der Gemeinde werden sie per Hand auslösen“, sagt Feuerwehrkommandant Wolfgang Hack. Denn an die Leitstelle angeschlossen seien die Sirenen mittlerweile nicht mehr – und den Anschluss zu reaktivieren, das sei zu teuer.

Dass eine Gemeinde aber überhaupt noch funktionstüchtige Sirenen besitzt, ist inzwischen eher die Ausnahme als die Regel. Lange Zeit galt die Technik als veraltet und als überflüssig. Erst nach der Hochwasserkatastrophe in Deutschland im Sommer 2021 begann die Diskussion über den Wiederaufbau und die Reaktivierung von Sirenen. Ob deren Einsatz sinnvoll ist – dazu hat aber jeder Experte immer noch seine eigene Meinung.

Wir verlassen uns eher auf Warn-Apps. Gammertingens Feuerwehrkommandant Daniel Zeiler

„Bei der Feuerwehr verlassen wir uns inzwischen eher auf Warn-Apps“, sagt Gammertingens Feuerwehrkommandant Daniel Zeiler. Sirenen hin oder her: Auch die Neufraer Feuerwehrleute greifen inzwischen auf Apps zurück. Das Gleiche gilt für die Feuerwehr in Veringenstadt. Wichtig sei aber, das betonen alle drei Kommandanten, dass auch die Einwohner die Apps nutzen. „Ich kann den Menschen nur dazu raten, solche Apps aufs Handy zu laden und sich auf diese Weise zu informieren“, sagt etwa der Veringenstädter Feuerwehrkommandant Michael Holdenried.

Besonders schnell warne beispielsweise die App „Nina“, berichtet Wolfgang Hack. „Auch beim Großbrand bei Reifen Göggel im Sommer hat die App gut funktioniert“, sagt Daniel Zeiler. Der häufigste Grund dafür, dass sich die App meldet, seien allerdings Unwetterwarnungen, berichtet Michael Holdenried. Gespannt sind die Feuerwehrkommandanten darauf, wie am Donnerstag das sogenannte Cell-Broadcast-Verfahren funktioniert. Dabei bekommen Handynutzer, die sich in bestimmten Funkzellen aufhalten, automatisch eine Warnung – auch ohne App.

Lieferzeit für Notstromaggregate: 50 Wochen

„Diese Idee ist hilfreich, weil man nicht extra eine App herunterladen muss“, sagt Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg. „Denn Sirenen auf den Dächern allein helfen meiner Meinung nach nicht viel.“ Um für verschiedene Katastrophenszenarien gerüstet zu sein, habe die Stadt längst einen Krisenstab eingerichtet. Die Sorge vor einer Gasmangellage sei inzwischen eher dem möglichen Problem eines längeren Stromausfalls gewichen. Auch deshalb habe die Stadt zwei weitere Notstromaggregate bestellt. „Die Lieferzeit beträgt allerdings 50 Wochen“, sagt Jerg.

Dass tagelang der Strom ausfällt, halte er allerdings für „sehr, sehr unwahrscheinlich“, sagt Manfred Schaller, Chef der Gammertinger Energie- und Wasserversorgung (GEW). „Ich kenne unsere Netzstruktur und weiß, dass sie einiges aushält.“ Deshalb sei es auch nicht sinnvoll, den Menschen Angst vor einem Blackout zu machen. Gleichwohl halte er den Warntag für sinnvoll, um die Bevölkerung für solche Probleme zu sensibilisieren.

Einen Vorrat anzulegen, ist kein großer Aufwand. GEW-Chef Manfred Schaller

Dass Menschen nicht mehr einfach als „Spinner“ abgetan werden, weil sie Vorräte anlegen, begrüßt Schaller beispielsweise ausdrücklich. „Einen Vorrat anzulegen, ist kein großer Aufwand und würde bei einem Stromausfall über die ersten Stunden helfen“, sagt er. Mit Kerzen, einer Kiste Wasser und einer Packung Batterien sei schon viel gewonnen. Ein Radio, das mit Batterien betrieben wird, könne im Ernstfall plötzlich Gold wert sein.

Auch Feuerwehrkommandant Daniel Zeiler begrüßt die Idee des Warntags. „Wenn alles funktioniert, ist es gut. Wenn nicht, lassen sich die entsprechenden Schwachstellen aufspüren“, sagt er. Von denen gab es beim letzten Warntag am 10. September 2020 allerdings so einige. Meldungen der Warn-Apps zum Beispiel kamen erst mit einer halben Stunde Verspätung auf den Smartphones an. „Beim ersten Warntag ging viel in die Hose“, sagt Michael Holdenried. „Insofern kann es jetzt nur besser werden.“