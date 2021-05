Feuerwehr muss Brand auf Grillplatz löschen

Mit acht Einsatzkräften musste die Freiwillige Feuerwehr Gammertingen am Sonntag gegen 20.30 Uhr in den Oberen Torackerweg ausrücken, nachdem dort ein größeres Stück Holz in Brand geraten war. Unbekannte hatten ersten Erkenntnissen zufolge ein Stück Bahnschwelle am dortigen Grillplatz in ein bestehendes Feuer geworfen und die Örtlichkeit im Anschluss verlassen. Zwei Anwohner nahmen in der Folge die enorme Rauchentwicklung wahr und versuchten, die Flammen selbstständig zu löschen. Hierbei erlitt ein 18-Jähriger Verletzungen durch Rauchgas. Alarmierte Wehrleute aus Mariaberg konnten schlussendlich das Feuer löschen. Eine Gefahr für umstehende Gebäude bestand nicht. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07574/92 16 87 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.