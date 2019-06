Festredner sehen Schullandschaft gut aufgestellt für die Zukunft

Langsam wird es ernst: Die Vorbereitungen in der Ostalb-Arena sind in vollem Gange, bevor die Besucher am Freitag auf dem Gelände feiern können.

Am vergangenen Freitag wurde zunächst ein so genannter Schwerlastboden verlegt, auf dem Gabelstapler und Lastwagen fahren können, ohne dass der Rasen Schaden nimmt, erklärt Veranstalter Armin Abele. Seit Montag bauen Arbeiter die Bühne auf, die bis Mittwochabend stehen soll. Dann kommen Beleuchtungs- und Tonausstattung dazu.