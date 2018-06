Festhalle soll auf Tuffsand gebaut werden

5,5 Millionen Euro will die finanzschwache Stadt Gammertingen für eine neue Festhalle ausgeben. Sandiger Untergrund könnte das Vorhaben allerdings teurer werden lassen. Bürgermeister Holger Jerg sagt dazu: „Die Situation im Untergrund ist uns bekannt, wir werden kein Schreckensszenario erleben.“

Auf den Tuff- beziehungsweise Tauchsand hat Norbert Häberle hingewiesen, dessen Elternhaus im Zuge der Neugestaltung des ehemaligen Schey-Geländes abgerissen werden soll. Dass der Untergrund schlecht sei, habe die Firma Schey im Jahr 1963 schmerzlich erfahren müssen, als sie den Bau des Nordflügels in Angriff nahm. Der sandige Untergrund habe den Bau zwar nicht unmöglich gemacht, aber um einiges teurer. Und vor allem dieser Flügel des Gebäudeensembles soll nun für den Bau der Festhalle abgerissen werden.

Das Problem mit dem sandigen Untergrund in der Gammertinger Ortsmitte ist unter Fachleuten bekannt. Der frühere Bauingenieur Benedikt Beck fasst das so zusammen: „Der Untergrund in Gammertingen ist sehr verschieden.“ Auf den Anhöhen stößt man beim Bauen schnell auf Fels. In den Tallagen in der Nähe der Lauchert gibt es vielerorts den Tuffsand. Der Gammertinger Architekt Elmar Heinemann weiß, dass beim Bau des Mariaberger Neubaus in der Hohenzollernstraße für die Fundamentierung Pfähle von bis zu zehn Metern ins Erdreich gerammt werden mussten. Auch der Neubau bei der sogenannten Millionenmiste in der gleichen Straße muss auf Pfähle von bis zu sieben Metern gestellt werden.

Ähnlich sei es auch beim Bau des roten Schulverbund-Gebäudes gewesen, sagt Bürgermeister Jerg. Hier wurden die Vorschriften für das erdbebensichere Bauen verschärft, während die Bauarbeiten liefen. „Da mussten wir nachfinanzieren“, macht Jerg deutlich. Doch das soll beim Festhallenbau nicht passieren. Denn in den Kosten von 5,5 Millionen Euro sei der schwierige Untergrund bereits miteinberechnet.

Die Bauleute im Mittelalter haben das Problem auf andere Weise gelöst. Bei den archäologischen Ausgrabungen vor dem Gammmertinger Schloss, wo es den Tuffsand ebenfalls gibt, sind die Archäologen zu der Erkenntnis gekommen, dass der Sand aus den Baugruben als Baustoff verwendet wurde. „Schon damals haben die Bauleute Recycling betrieben“, sagt der Bürgermeister.

Der Untergrund soll untersucht werden

Um wie viel teurer ein Gebäude grundsätzlich wird, wenn es auf problematischen Untergrund gestellt werden muss, lässt sich laut Architekt Heinemann im Voraus nur schwer sagen. „Das ist Kaffeesatzleserei, solange wir nicht wissen, wie der Untergrund wirklich ist“, sagt er. Er geht davon aus, dass die Stadt den Untergrund auf dem Scheygelände prüfen lässt, bevor der Architektenwettbewerb ausgeschrieben wird. „Wenn wir eine zuverlässige Kostenrechnung aufstellen sollen, müssen wir das wissen“, sagt er.

Dass sich Heinemanns Büro an dem Festhallen-Wettbewerb beteiligt, steht für den Architekten bereits fest. Zu seinen Vorstellungen von der neuen Gammertinger Festhalle will er allerdings noch nichts sagen. Erst müssten er sowie seine Ehefrau und berufliche Partnerin Margit Supper wissen, was die Stadt wolle, dann erst könnten sie sich an die Arbeit machen. Auf die Frage, ob er eher einen modernen oder einen historisierenden Bau bevorzuge, sagte er: „Man kann gleichzeitig modern und regional bauen.“