Ferienregion auf Tourismusmesse vertreten

Die Ferienregion „Im Tal der Lauchert“ in der Erlebniswelt der Schwäbischen Alb präsentiert sich auf der Tourismus- und Freizeitmesse CMT Stuttgart. Bis 22. Januar sind die „Laucherttäler“ gemeinsam mit den Nachbarferienregionen der Zollernalb, Sigmaringen und Meßkirch in der Halle 6 (Stand 6 B 81) vertreten. Das teilt die Stadtverwaltung Gammertingen in einer Pressemitteilung mit.

An allen Messetagen informieren Vertreter der Ferienregion und der Laucherttalkommunen sowie touristische Leistungsanbieter aus dem Laucherttal über die Vielfalt und die Angebote in der Ferienregion „Im Tal der Lauchert“.

Mit dabei sind laut Stadtverwaltung unter anderem das Fastnachtsmuseum „Narrenburg“ aus Hettingen, das seine Angebote vorstellt. Weitere Informationen gibt es online unter www.fastnachtsmuseum-narrenburg.de.

Außerdem stellen die Eisenbahnfreunde aus Gammertingen und Neufra den Eisenbahnlehrpfad vor – eine Zeitreise der letzten 130 Jahre Eisenbahngeschichte. Der naturnah ausgeprägte Lehrpfad zwischen Neufra und Gammertingen über die Anhöhe zwischen dem malerischen Fehlatal und dem Laucherttal zeigt an 15 Schautafeln geschichtliche Aspekte der Hohenzollerischen Landesbahn. Weitere Informationen gibt es ebenfalls online unter www.eisenbahnlehrpfad.de.

Die Imagebroschüre zur Ferienregion „Im Tal der Lauchert“ gibt zudem einen Einblick in die Alblandschaft mit ihren vielfältigen Ausflugszielen – inklusive der neu aufgelegten Wander- und Radwegekarten.