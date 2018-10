Mit einer Messe ist in Feldhausen das Erntedankfest gefeiert worden.

Die Frauengemeinschaft Feldhausen-Harthausen hatte in der St. Nikolauskirche, mit viel Liebe fürs Detail, ein Körnerbild gelegt. Im Chorraum war eine große Erntekrone aufgebaut. Erstmalig wurde ein großer Rundbogen an den vordersten Bänken platziert, der mit bunten Blumen und reifen Getreideähren prächtig verziert war. Pfarrer Wolfgang Drescher segnete die Gaben und die mitgebrachten Erntekörbchen. Anschließend hatte die Narrenzunft Feifer zum traditionellen Backhausfest mit frisch gebackenem Holzofenbrot und Dinnete in die Turnhalle eingeladen.