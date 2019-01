Fanny Bieger singt seit 65 Jahren im Chor

Zahlreiche Sänger des katholischen Kirchenchors Gammertingen sind zur Generalversammlung erschienen, um das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren zu lassen. Dazu gehörten natürlich die Rechenschaftsberichte der Vorstandschaft. Außerdem wurden mehrere Ehrungen für verdiente Sängerinnen ausgesprochen, wobei das 65jährige Sangesjubiläum von Fanny Bieger herausstach. „Wie machen wir uns fit für die Zukunft?“ Der neue Chorleiter Volker Schneider stellte seine Visionen über eine gute Zusammenarbeit zwischen Leitung und Sänger vor: „Der Chor muss so klingen, dass der Zuhörer seine Freude daran hat.“

Über den Auftritt an Weihnachten habe er von außen sehr viel Positives gehört. Dass der Chor sich auf seine Arbeitsweise umstellen müsse, sei ihm bewusst. „Aber die Literatur passt und die bisherigen Konzerte konnten begeistern.“ In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass es in mancherlei Hinsicht – was unter anderem Liedgut und Zusammenarbeit betrifft – noch Klärungsbedarf gebe, damit wolle man sich in den nächsten Ausschusssitzungen intensiv beschäftigen. Ein Höhepunkt waren die Ehrungen. Johann Wolf – er hatte aus dem gesponserten Holz der Firma Lieb-Bau ein Podest für die Sänger gewerkelt – erhielt dafür ein kleines Geschenk. Für 25jährige Mitgliedschaft erhielt Sopran-sängerin Marlene Nusser – Dreh- und Angelpunkt des Chors – eine Ehrung und eine Urkunde des Cäcilienverbands der Erzdiözese Freiburg.

Sängerin erlebt zwölf Chorleiter und vier Vorstandsvorsitzende

Bereits seit 65 Jahren ist Fanny Bieger als Sängerin im Kirchenchor aktiv. „Sie singt seit 1953 in der Stimmgruppe „Alt“ und begann damals noch unter Oberlehrer Wiest“, so Johann Nieß in seiner Laudatio. Aktuell singt sie nun unter dem zwölften Chorleiter, erlebte vier Vorstands-Vorsitzende und wurde vor 15 Jahren zum Ehrenmitglied ernannt. Bieger, die kaum eine Probe auslässt, wurde ebenfalls mit einer Urkunde samt Blumenstrauß ausgezeichnet.

Viel Applaus gab es auch für Elfriede Binder, die seit 48 Jahren aktiv mitsingt, aber nun schweren Herzens damit aufhören wird. „Aber ich werde für euch weiterhin als Wirtin aktiv sein.“ Zuvor gab es die Totengedenken und ein geistliches Wort von Präses Pfarrer Wolfgang Drescher. Schriftführer Richard Sommer blickte auf das vergangene Vereinsjahr zurück. An Auftritte bei den Veranstaltungen wie Patrozinium, Allerheiligen oder das Hochamt an Weihnachten – hier kam das von der Firma Reifen-Göggel gesponserte Digital-Piano erstmals zum Einsatz – erinnerten sich alle noch sehr gut. Aber auch gesellige Aktivitäten wie ein Ausflug nach Ludwigsburg und eine Nikolausfeier rundeten das Vereinsleben ab.

Sommer erinnerte daran, dass bis Ende März Günther Polanz übergangsweise als Chorleiter agiert hatte und danach von Volker Schneider abgelöst wurde. Positiv war vor allem der Zugang von einer neuen Sängerin und einem neuen Sänger. Insgesamt habe man nun 23 Stimmen im Chor. Kassiererin Margarethe Arnold berichtete von insgesamt 14 Buchungen, die das Jahr über zu bewältigen waren und einem leichten Rückgang in der Kasse, was auf die Ausflugskosten zurückzuführen sei.

Die Kassenprüfer Josef Vogelsang und Wolfgang Götz jedenfalls waren mit der Arbeit von Arnold sehr zufrieden und beantragten Entlastung. Diese wurde von Pfarrer Drescher durchgeführt und einstimmig auch für die gesamte Vorstandschaft befürwortet.