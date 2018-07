Familienzentrum soll zwei neue Krippengruppen bekommen

Weil der Stadt Gammertingen allmählich die Betreuungsplätze für Kleinkinder ausgehen, soll das Familienzentrum St. Martin bis Ende kommenden Jahres baulich erweitert werden. „Von einem Baubeschluss sind wir noch weit entfernt“, sagte Bürgermeister Holger Jerg in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Allerdings bestehe kein Zweifel daran, dass bei den Krippenplätzen dringender Handlungsbedarf herrsche. Besser sieht es bei den Regelplätzen für die Kinder zwischen drei und sechs Jahren aus.

Gammertingens Hauptamtsleiter Martin Fiedler stellte in der Sitzung zunächst den Kindergartenbericht 2017/18 und die Bedarfsplanung 2018/19 vor. Demnach gibt es in der Stadt zurzeit 280 Mädchen und Jungen im Kindergartenalter: 155 unter drei Jahren und 125 über drei Jahren. In Einrichtungen betreut werden davon 45 Prozent der Kinder zwischen einem und drei Jahren sowie alle älteren Mädchen und Jungen.

„Im Regelbereich gibt es keinen großen Handlungsbedarf“, sagte Martin Fiedler. Dort gebe es einen ausreichend großen Puffer an Betreuungsplätzen – im Gegensatz zur Kleinkindbetreuung. Dort verzeichne die Stadt einen enormen Anstieg der Nachfrage. Dieser könne zum Teil dadurch aufgefangen werden, dass einige zweijährige Kinder altersgemischte Gruppen besuchen. Aber eben nur zum Teil.

Deshalb schlägt die Stadtverwaltung vor, einen eingeschossigen Anbau am Familienzentrum St. Martin um ein weiteres Stockwerk aufzurüsten. Dieses böte Platz für zwei Gruppen mit jeweils einem Schlafraum sowie Sanitärräume. Eine erste Kostenschätzung liegt bei knapp 700 000 Euro, wovon pauschal 240 000 Euro aus einem Förderprogramm des Bundes fließen könnten.

Viele Geschwisterkinder

Die Gemeinderäte diskutierten zwar kurz die Alternative eines kompletten Neubaus, verwarfen diese dann aber wieder. Zu Wort kam auch Kindergartenleiterin Christine Manz. Diese berichtete von 30 Anmeldungen für die Kleinkindbetreuung zum Start des nächsten Kindergartenjahres. Platz gibt es bis jetzt aber nur für 20 Mädchen und Jungen. „Bei den 30 Anmeldungen handelt es sich zudem häufig um Geschwisterkinder“, sagte Manz. Diese nicht im gleichen Kindergarten unterzubringen, sei bei den Eltern zurecht nur schwer vermittelbar.

Deshalb will die Stadt erst einmal improvisieren: Um dem Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz gerecht zu werden, ist bereits zum Kindergartenjahr 2018/19 eine dritte Gruppe mit zehn Plätzen für Kleinkinder geplant. Möglich werden soll diese durch den vorübergehenden Auszug der Präventivgruppe. In dieser werden zurückgestellte Kinder ebenso auf den Schulbesuch vorbereitet wie Mädchen und Jungen, die im letzten Jahr vor der Einschulung noch Unterstützung brauchen. Diese Präventivgruppe könnte vorübergehend ins Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde umziehen.

Am Ende der Diskussion sprachen sich die Gemeinderäte grundsätzlich für die Aufstockung des Anbaus aus. Die Stadtverwaltung will nun in die Detailplanung einsteigen. Eine Umsetzung sei für die zweite Hälfte des kommenden Jahres realistisch, sagte Holger Jerg.

Christine Manz lobte derweil Architekt Elmar Heinemann, der sich zur Aufstockung erste Gedanken gemacht hatte. Heinemann habe sich bereits mehrfach positiv in die bauliche Entwicklung des Kindergartens eingebracht, so Manz. „Ich vertraue voll und ganz auf sein Architekturbüro“, sagte die Kindergartenleiterin.