Fahrrad-Verband kritisiert geplanten Schienenersatzverkehr

Nach der Ankündigung der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) von Arbeiten an Bahnanlagen zwischen Gammertingen und Hechingen gibt es Kritik am geplanten Schienenersatzverkehr: Der Sigmaringer Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs bemängelt, dass in den Bussen keine Fahrräder befördert werden können.

„Warum können sich die Verkehrsunternehmen bei Streckenarbeiten nicht auf einen adäquaten Schienenersatzverkehr einlassen?“, fragt der Verband in einer Pressemitteilung. Das Fahrrad sei systemrelevant – und das nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie, sondern als das umweltfreundlichstes Mobilitätsmittel zur Verhinderung einer Klimakatastrophe. „Dies jedoch nur, wenn die Verkehrsunternehmen endlich erkennen und akzeptieren, dass das Fahrrad und seine Fahrradfahrer Partner und Wachstumschance des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) in einem Umweltverbund sein können.“

Es stelle die Verkehrsunternehmer zwar vor Herausforderungen, doch wenn diese mit Innovation und dem Erfindergeist der Deutschen Industrie gelöst würden, hätten sie den Schlüssel für den Verkehrsklimaschutz in der Hand und können einen echten Umweltverbund mit den Fahrradfahrern und ihren Rädern eingehen.

„Gerade jetzt im Sommer, wo andere Bundesländer schon Ferien haben oder ihre Ferien beginnen und Urlaubsziele wählen, sind solche misslichen Umstände ausschlaggebend für die Wahl des Urlaubsorts“, heißt es in der Pressemitteilung des ADFC. Baden-Württemberg sei auch ein wichtiger Urlaubsmagnet für den sanften Tourismus und Radfahrer. „Wer diese nicht achtet und bei Modernisierungsarbeiten und den damit verbundenen Schienenersatzverkehren die Radfahrer leer ausgehen lässt, geht in diesen Regionen leer aus bei den Tourismuseinnahmen.“

ÖPNV, SPNV und Fahrrad ergänzten sich zu einer echten Alternative für das Auto. „Der Verkehrswandel beginnt im Kopf und setzt sich in einer Verhaltensänderung um“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Doch nur wenn sich die Vor- und Nachteile eines Verkehrsmittels, ÖPNV oder Fahrrad, durch die Kombination von zwei Verkehrsmitteln, dem Fahrrad und dem ÖPNV, zu einem Erfolgsmodell, einer echten Alternative für das Auto zusammentun.“ Das gelte vor allem für den ländlichen Raum.

Die SWEG hatte am Dienstag über bevorstehende Arbeiten an Bahnanlagen der Zollernbahn informiert. Diese sollen im Juni und Juli erledigt werden. Von Samstag, 19. Juni, bis Sonntag, 11. Juli, fahren deshalb keine Züge zwischen Hechingen und Gammertingen.