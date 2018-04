Fahrerflucht: 16-Jähriger wird schwer verletzt

Ein 16-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer ist am vergangenen Sonntag schwer verletzt worden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, war der junge Mann gegen 14 Uhr auf der B 32 von Gammertingen in Richtung Neufra unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm eine silberfarbenes Auto entgegen, das über die Mittellinie der Fahrbahn kam. Der 16-Jährige erschrank und wich laut Polizei nach rechts aus. Er prallte gegen die Schutzplanke und stürzte. Der Fahrer des silbernen Autos aber setzte seine Fahrt in Richtung Gammertingen fort. Der schwerverletzte Zweiradfahrer musste durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nun den Fahrer des silbernen Auto und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben dazu machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07571/1040 entgegengenommen.