Fahrer fährt betrunken in Gegenverkehr

Gut 2,6 Promille hat der Alkoholtest bei einem 38-jährigen VW-Lenker ergeben, nachdem dieser am Sonntag gegen 13 Uhr in Gammertingen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen war und im Anschluss das Weite gesucht hatte. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann mit seinem Caddy beim Einbiegen von der Freiherr-von-Speth-Straße in die Eichertstraße auf die Gegenfahrspur und prallte dort gegen den VW ID3 einer 31-Jährigen.

Nachdem die 31-Jährige angekündigt hatte, die Polizei zu rufen, setzte sich der 38-Jährige ans Steuer seines Wagens und suchte das Weite, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Anhand der Personen- und Fahrzeugbeschreibung konnte eine Polizeistreife den Mann ermitteln und an seiner Wohnanschrift antreffen. Die Beamten veranlassten die Entnahme zweier Blutproben in einer Klinik und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Er wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Zudem stehen weitere Ermittlungen zur Fahrerlaubnis des 38-Jährigen an, da dieser angab, dass ihm der Führerschein gestohlen worden sei. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 4500 Euro.