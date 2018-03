Für Festhallenbau nimmt Stadt Kredite auf

Die Stadt Gammertingen wird in den kommenden drei Jahren viel Geld ausgeben. Im Jahr 2018 sollen es 5,7 Millionen Euro an Investitionen sein, 2019 nochmals 6,9 Millionen und 2020 etwa fünf Millionen. Üblich sind für die Stadt etwa drei bis vier Millionen pro Jahr. Manch ein Gammertinger befürchtet bereits, dass die Stadt damit in eine finanzielle Schieflage geraten wird. Kämmerer Siegfried Hagg erläutert auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“, wie diese Ausgaben gestemmt werden sollen.

„Wir haben Rücklagen, wir haben die Michel-Ott-Stiftung und wir werden Kredite aufnehmen“, mit diesen Worten fasst der Kämmerer zusammen, woher das zusätzliche Geld kommen soll. Die Ersparnisse der Stadt betragen 2,3 Millionen. Davon sollen für den Haushalt dieses Jahres 1,2 Millionen entnommen werden.

Von Aufschwung profitiert

Dadurch dass die Stadt im vergangenen Jahr bedingt durch den allgemeinen Aufschwung in Deutschland ungewöhnlich hohe Steuereinnahmen hatte, lässt sich laut Hagg der Rekordhaushalt 2018 gut finanzieren. Einen Kredit müsste die Stadt eigentlich nicht aufnehmen, trotzdem ist eine Verschuldung von 150 000 Euro eingeplant. Und das deswegen, weil das Geld in den Ausbau des Breitbandnetzes gesteckt wird und sich so über die Jahre hinweg refinanziert. Außerdem gibt es die Kredite zu einem minimalen Zinssatz. Gleichzeitig tilgt die Stadt in diesem Jahr 160 000 Euro an alten Krediten.

Im Augenblick betrachtet sich Gammertingen als praktisch schuldenfrei, da die Stadt mehr Geld in der Rücklage hat als Schulden. „Das ist eine gute Ausgangsposition für die kommenden Jahre“, so der Kämmerer. Die Lage wird sich allerdings schon bald ändern. Um die geplanten Investitionen im Jahr 2019 zu finanzieren, müssen die Ersparnisse bis auf den vorgeschriebenen Mindestbetrag eingesetzt werden. Gammertingen muss mindestens 370 000 Euro in der Rücklage haben. Der Betrag errechnet sich folgendermaßen: Es müssen zwei Prozent vom Durchschnitt des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre sein.

Des Weiteren soll im kommenden Jahr das Geld aus der Michel-Ott-Stiftung für Investitionen eingesetzt werden. Der im Jahr 2001 verstorbene Michel Ott hat der Stadt Gammertingen ein Bankguthaben und eine Wohnung überlassen. Die Wohnung wurde inzwischen verkauft, und damit beträgt das Guthaben 510 000 Euro. Ott hat das Geld zweckgebunden gespendet, und zwar für einen Whirlpool im Schwimmbad oder für eine Stadthalle. Außerdem ist im Jahr 2019 eine Kreditaufnahme von 1,5 Millionen Euro geplant.

Von den 6,9 Millionen Euro an Investitionen im Jahr 2019 werden drei Millionen allein für die Finanzierung der Stadthalle ausgegeben. Zusätzlich fließt eine Million Euro 2018 in das Vorhaben Stadthalle und 2020 nochmals 1,9 Millionen. Die Stadt erwartet für die Halle Zuschüsse von insgesamt etwa 1,9 Millionen. Für die Finanzierung der Investitionen im Jahr 2020 muss laut derzeitigen Planungen nochmals ein Kredit von einer knappen Million Euro aufgenommen werden. „Trotz der geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2019 und 2020 wird die Verschuldung weiterhin sehr moderat und überschaubar sein“, versichert Kämmerer Hagg. Außerdem, so Hagg: Zu beachten sei, dass die Stadt trotz jährlicher Investitionen mit sechs, bis sieben Millionen Euro jeweils nur gut eine Million davon fremd finanzieren müsse.

Weitere teure Projekte

Parallel zur Festhalle sollen allerdings auch weitere größere Projekte in Angriff genommen werden. So ist vorgesehen, das Gymnasium in den kommenden drei Jahren für weitere fünf Millionen zu modernisieren. Aber auch für den Ausbau der Europastraße zur Bundesstraße und für die laufende Erneuerung des Wasserleitungsnetzes wird die Stadt viel Geld benötigen. Dadurch dass die Investitionen auf drei Jahre verteilt werden, gehen der Kämmerer und Bürgermeister Holger Jerg davon aus, dass die zusätzlichen Belastungen der kommenden Jahre gut bewältigt werden können. Es sei auch fraglich, ob sich die einzelnen Vorhaben so umsetzen lassen wie geplant. Falls es zu Verzögerungen komme, werde das Ganze auf noch mehr Jahre verteilt, so Siegfried Hagg.