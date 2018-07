Für 2000 Schüler endendie Sommerferien

(sz) - Das Ende der Sommerferien rückt näher und für die rund 2000 Schüler, die in Gammertingen zur Schule gehen, geht es ab kommenden Montag schulisch los. Die SZ gibt einen Überblick.

Grundschule Feldhausen: Schulbeginn an der Grundschule (Stadtteile Harthausen, Feldhausen und Kettenacker) für die Klassen zwei bis vier: Montag, 12. September. Der Unterricht beginnt um 8.25 Uhr und endet um 12.05 Uhr. Die Einschulung der neuen Erstklässler findet am Donnerstag, 15. September, um 10 Uhr statt.

Grund- und Werkrealschule Gammertingen: Unterrichtsbeginn Klassen 2-4: Montag, 12. September, 8.30 Uhr, Klassen 6-10: Montag, 12. September, 7.40 Uhr. Klassen 5: Dienstag, 13. September, 9 Uhr. Begrüßung der neuen Schüler – Eltern sind eingeladen. Am ersten Montag (12. September) entfällt der Nachmittagsunterricht und der Mittagstisch. Schulanfang für die Erstklässler: Die Aufnahmefeier für die neuen Erstklässler findet am Samstag, 17. September, um 9.15 Uhr in der Mensa der Schule statt.

Außenstelle der Werkrealschule in Veringenstadt: Der Unterricht für Schüler der Klassen 5 und 6 beginnt in Veringenstadt am Montag, 12. September, um 8.15 Uhr. Ab Inneringen fährt der Schulbus um 7.55 Uhr.

Schulanfangsgottesdienste (in der Stadtpfarrkirche St. Leodegar): Dienstag, 27. September, 7.45 Uhr Hauptschule und Förderschule, Dienstag, 27. September, 8.30 Uhr Grundschule und Förderschule

Förderschule

Unterrichtsbeginn: Für alle anderen Klassen am Montag, 12. September, um 7.40 Uhr.

Realschule Gammertingen: Unterrichtsbeginn: Klassen 6-10: Montag, 12. September, um 7.45 Uhr Klassen 5: Dienstag, 13. September, 9 Uhr (in der Aula Geb. I). Ökumenischer Eröffnungsgottesdienst: Donnerstag, 15. September, um 7.45 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Leodegar.

Gymnasium Gammertingen: Unterrichtsbeginn: Klassen 6-Jahrgangsstufe 02: Montag, 12. September, um 7.45 Uhr Klassen 5: Dienstag, 13. September, um 7.45 Uhr. Ökumenischer Schuljahreseröffnungsgottesdienst: Mittwoch, 14. September, um 7.45 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Leodegar.