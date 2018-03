Förderverein spricht sich gegen Abriss des Altenheims in Gammertingen aus

Ein Abriss kommt für sie nicht in Frage: Die Mitglieder vom Förderverein des Gammertinger Altenpflegeheims St. Elisabeth möchten einen Abriss des historischen Gebäudes unbedingt verhindern. 90 Jahre alt wird der markante Bau in diesem Jahr. Für viele Gammertinger ist er eine Marke. Doch den neuen Anforderungen an Pflegeeinrichtungen wird das Gebäude nicht mehr gerecht. Wie berichtet, sind die Gänge zu schmal, die Zimmer teils zu klein, teils doppelt belegt. Ein Neubau, so sieht es auch der Förderverein, gilt daher als unausweichlich.

Martin Hundt, der Vorsitzende des Fördervereins, wünscht sich ein neues, zeitgemäßes Heim in direkter Nachbarschaft. Der Standort sei für alte Menschen ideal, meint sein Verein. In der Lokalpolitik hingegen wird derzeit auch das Reiser-Stoll-Areal hinter dem Café Mayer an der Sigmaringer Straße als möglicher Standort diskutiert. Das „kalte Loch“, wie man es in Gammertingen scherzhaft verunglimpfe, eigne sich dafür aber nicht, sagt Hundt. Das Grundstück zwischen der Bundesstraße und der Eisenbahnlinie böte keine Möglichkeit, um den alten Menschen Spaziergänge zu ermöglichen. „Unseren Angehörigen, die Gammertingen schließlich mit aufgebaut haben, sollten wir aber einen würdigen Lebensabend ermöglichen“, so der Vorsitzende. „Am alten Standort können sie in einem geschützten Garten spazieren.“

Obwohl rund um das Pflegeheim ein Neubaugebiet entstanden ist, gibt es dort tagsüber kaum Verkehr. Ältere Menschen, die noch etwas besser zu Fuß sind, genießen gerne die Mittagssonne im Freien. Für sie hat der Förderverein extra Ruhebänke aufgestellt. Für Demente gibt es zusätzlich einen eigenen „beschützten Garten“ – mit einer fiktiven Bushaltestelle, einer Telefonzelle und Kräuterbeeten. Dieser spezielle Garten ist zwar durch kleine Zäune eingegrenzt, doch er gibt den Blick auf Felder frei. „Hier braucht man keine hohen Mauern“, erklärt Hundt. Würde die Stadt sich für einen Neubau auf dem Reiser-Stoll-Areal entscheiden, dann fürchtet er, dass solche Maßnahmen nötig würden, damit demente Pflegeheimbewohner nicht in den Durchgangsverkehr der Straße geraten.

Auf dem sonnigen Hang neben dem alten Pflegeheim aber besäße die Stadt genügend Baugrund, um ein neues Gebäude zu errichten, sagt der Förderverein. Zudem befindet sich dort direkt neben dem Pflegeheim auch ein Komplex mit Seniorenwohnungen. Martin Hundt freut es besonders, dass über die Zeit viele Verbindungen entstanden sind: „Viele dieser Bewohner kommen zum Mittagstisch herüber. Mindestens einmal im Monat gibt es auch einen Stammtisch.“ Insgesamt böte der Standort damit beste Voraussetzungen, um weitere Senioreneinrichtungen anzusiedeln, sagt der Förderverein.

Das alte Pflegeheimgebäude könne dafür auch noch genutzt werden, meint Hundt. Sei es fürambulantes betreutes Wohnen, für Vereine oder als Treffpunkt für die Gemeinde. „Natürlich müsste man etwas Geld dafür in die Hand nehmen“, weiß Hundt. „Aber das könnte doch sukzessive geschehen.“

Um solche und weitere Ideen mit allen Interessierten zu besprechen, würde sich Hundt ein öffentliches, moderiertes Gespräch wünschen.