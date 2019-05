Förderverein spendet 160-mal Lesestoff

Buchgeschenke haben die Schüler der Laucherttalschulklassen vom Förderverein der Laucherttalschule und des SBBZ Gammertingen bekommen. Die Jungen und Mädchen staunten nicht schlecht, als die Vorstandsmitglieder die Klassenzimmer aufsuchten. Dorothee Roscha und Raphaela Weihing verteilten gemeinsam mit dem kommissarischen Schulleiter Klaus Minsch und Konrektor Marcus Haule über 160 Bücher an die Lernanfänger.

In Zusammenarbeit mit den örtlichen Buchhandlungen „Der Laden“ von Maria Reiser und der Papeterie Mey, sowie der Ergotherapiepraxis Christa Stowasser aus Neufra wurde auch in diesem Schuljahr das Buchgeschenk auf die Beine gestellt. Für die Entwicklung des kindlichen Leseverständnisses und des kritischen Denkens sei ein Buch einfach seit jeher ein unverzichtbares Mittel, sind sich alle Verantwortlichen einig. Der Förderverein möchte dies mit dem Buchgeschenk unterstützen, so die beiden Vorsitzenden.