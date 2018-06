Evi Clus will dem Bundespräsidenten die Hand schütteln

4000 Bürger hat Bundespräsident Joachim Gauck zum Ball eingeladen, der morgen im Schloss Bellevue in Berlin steigt. Eine von den 4000 ist Evi Clus aus Hermentingen, die Leiterin der Gammertinger Selbsthilfegruppe nach Krebs. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Hermentinger Ortsvorsteher Herbert Clus, macht sie sich schon heute auf die Reise nach Berlin. „Wir fahren mit dem Zug, um den Stress in Grenzen zu halten“, sagte Evi Clus in Gespräch mit der SZ.

Mit im Gepäck hat Evi Clus eine schicke Garderobe, die ihr eine ihrer Freundinnen speziell für diesen Anlass ausgesucht hat. Die Kleiderordnung sei vorgegeben. „Die Aufregung ist groß, man will ja einen guten Eindruck hinterlassen“, verrät Evi Clus. Dass sie dem Präsidenten die Hand schütteln wird, davon geht sie fest aus. Sie hofft auch, mit ihm ein paar Worte wechseln zu können. Herbert Clus hat einen Fotoapparat eingepackt, um alles genau festzuhalten. Die SZ soll Bilder bekommen, und ins Internet will man ebenfalls welche stellen.

Evi Clus, die der Bundespräsident für ihr Engagement als Ehrenamtliche eingeladen hat, wetterte vor Kurzem noch darüber, dass die ehrenamtlich Tätigen nur wenig Rückmeldung aus der Politik erfahren würden. „Dies kann ich nun nicht mehr behaupten, denn eine größere Ehre kann man ja nicht erwarten“, sagt sie. Man müsse schon bedenken, dass aus der gesamten Republik lediglich 4000 Gäste eingeladen worden sind.

Diese Geste des Bundespräsidenten hat Evi Clus nun mit den Politikern versöhnt: „Ich denke, es wird doch irgendwo wahrgenommen, dass ich mit meinen Helfern schon einige Jahre hauptsächlich bei Krebspatienten für viele Verbesserungen gesorgt und ein stabiles Netzwerk für die Betroffenen aufgebaut habe. Über ihr Credo sagt sie: „Keiner hat sich sein Schicksal herausgesucht, und wenn Bedarf ist, fühle ich mich einfach für meine Mitbürger ein Stück weit verantwortlich.“ Gute Kontakte und viel Entgegenkommen hätten ihr geholfen, ihre ehrenamtliche Aufgabe wahrzunehmen.

Besonders intensiv engagiert sich Evi Clus für krebskranke Kinder sowie für Kinder von krebskranken Eltern. Sie ist der Ansicht, dass das deutsche Gesundheitswesen ohne Ehrenamtliche die Qualität für die Betroffenen nicht erhalten kann. Ihre eigenen Ehrenämter hätten sich im Laufe der Jahre zu einem Vollzeitjob entwickelt. Wenn es nach ihr ginge, dann würde sie im Ländle noch viel mehr zur Verbesserung der Behandlung von Krebspatienten bewirken.