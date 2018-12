Es gibt schon Karten für Heinrich del Core

Das weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Herbstfest der Musikkapelle Feldhausen-Harthausen wirft seine Schatten voraus. Für 2019 konnten die regen Musiker erneut einen Top-Künstler verpflichten: Mit Heinrich del Core wird sich am Freitag, 27. September kommenden Jahres einer der erfolgreichsten Comedian des deutschsprachigen Raumes die Ehre geben und mit seiner Standup-Comedy und seinem Kabarett für wahre Lachsalven sorgen.

Mit dem schwäbischen Charme eines „echten“ Halbitalieners beschreibt Heinrich del Core in seinem neuen Programm „Ganz arg wichtig“ die alltäglichen Kuriositäten detailgetreu und so plastisch, dass man glaubt selbst dabei gewesen zu sein. Hinreißend komisch und voller Selbstironie trifft der Italo-Schwabe zielsicher den Geschmack des Publikums und zieht es in den Bann seiner eigentlich normalen alltäglichen Geschichten, die erst durch seine witzige Schilderung zu kuriosen, teils absurden Begebenheiten werden und dem Publikum den alltäglichen Irrsinn mal lauthals lachend, mal schmunzelnd vor Augen führen. Das ist ein unvergleichlicher Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz.

Los geht’s am Freitag, 27.September um 20 Uhr im Festzelt, Köbelestraße 11, in Feldhausen. Nach dem Programm startet dann eine lässige After-Comedy-Party mit DJ-Mucke.

Karten zu diesem Top-Event gibt es ab sofort zum Preis von 25 Euro zuzüglich drei Euro Vorverkaufsgebühr. Wer also noch auf der Suche nach einem tollen Weihnachtsgeschenk ist, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen.