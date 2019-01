Erweiterung soll im Sommer beginnen

Um die Bildungslandschaft der Stadt fit für die Zukunft zu machen, hat der Gammertinger Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag zwei Bauvorhaben auf den Weg gebracht. Zum einen vergab das Gremium zahlreiche Gewerke für die Sanierung der Grundschule in Feldhausen. Zum anderen beauftragten die Räte die Verwaltung damit, die Bauarbeiten für die Erweiterung des Familienzentrums St. Martin auszuschreiben. Beide Projekte sollen noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden.

Mit der Sanierung der Grundschule im Ortsteil Feldhausen hatte sich der Gemeinderat in den vergangenen zwölf Monaten bereits mehrfach beschäftigt. Geplant ist, in diesem Jahr das eigentliche Schulgebäude auf Vordermann zu bringen. Wie Architekt Elmar Heinemann am Dienstag noch einmal erläuterte, stehen dabei der Brandschutz und die energetische Sanierung im Vordergrund. So soll die Schule vor allem neue Fenster und einen neuen Sonnenschutz bekommen. Bei dieser Gelegenheit sollen aber auch die Klassenzimmer erneuert werden. Im kommenden Jahr sind dann auch die Heizung und die Sanitärräume der Sporthalle an der Reihe.

Ausschreibung wird aufgehoben

Für die Sanierung des Schulgebäudes vergab der Gemeinderat am Dienstag Bauarbeiten in 17 verschiedenen Gewerken. Während die meisten Angebote knapp unter oder über der Kostenberechnung lagen, gab es eine böse Überraschung bei den Fliesenarbeiten. Auf deren Ausschreibung hatte sich lediglich ein Unternehmen gemeldet, das mit einem Angebot von gut 43 000 Euro deutlich über der Berechnung des Architekten lag (29 600 Euro).

Deshalb folgte der Gemeinderat der Empfehlung der Verwaltung, die Ausschreibung der Fliesenarbeiten aufzuheben und zu wiederholen – bei einer so hohen Abweichung ein legitimes Vorgehen, wie Kämmerer Siegfried Hagg erläuterte.

Noch nicht ganz so weit wie für die Grundschule Feldhausen sind die Pläne für die Erweiterung des Familienzentrums St. Martin gediehen. Dieses soll angesichts der steigenden Nachfrage um zwei neue Gruppen für die Betreuung von Kleinkindern aufgestockt werden. Während die Kosten dafür rund 700 000 Euro betragen, wurde der Stadt bereits eine Förderung in Höhe von 240 000 Euro zugesagt. Noch offen ist, ob sie weitere 200 000 Euro aus dem sogenannten Ausgleichstock zur Unterstützung finanzschwacher Gemeinden bekommt.

Hoffen auf Förderung

Das Problem: Die Zeit drängt. „Eine Entscheidung über die Förderung aus dem Ausgleichstock fällt vermutlich frühestens im Juni“, sagte Bürgermeister Holger Jerg. „Wenn wir die Arbeiten aber erst im Juni ausschreiben, lohnt es sich nicht mehr, mit der Maßnahme in diesem Jahr überhaupt noch anzufangen.“ Deshalb empfahl er dem Gemeinderat, die Bauarbeiten bereits jetzt auszuschreiben – Förderung aus dem Ausgleichstock hin oder her. Gleichzeitig wies Jerg darauf hin, dass Bildungsprojekte im Förderprogramm des Landes hohe Priorität genießen. Am Ende brachte der Gemeinderat die Ausschreibung einstimmig auf den Weg.

Läuft alles nach Plan, können in den dreiwöchigen Sommerferien des Kindergartens zumindest die Vorarbeiten im Außenbereich beginnen. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag stellte Elmar Heinemann auch seinen Vorschlag für die optische Gestaltung des neuen Gebäudeteils vor. Weil am Kindergarten schon jetzt viele Farben zu finden seien, plädiere er für eine eher neutrale Lösung, sagte der Architekt, der deshalb eine Holzoptik vorschlug.