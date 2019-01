Erstes Schlosskonzert im neuen Jahr endet mit dem Radetzky-Marsch

Mit Walzerklängen, Polkas und Operettenauszügen ganz im Stile der Wiener Neujahrskonzerte hat das Johann-Strauss-Festival-Ensemble am Samstag das Schlosskonzert-Jahr 2019 in Gammertingen eröffnet. Als Gastsänger begleitete Bass Michael Haag aus Essen die Musiker. Aufgrund kurzfristiger Änderungen in der Besetzung erfreute sich das Publikum am Spiel von René Kubelik (Solo-Violine), Alexander Duma (Violine), Janusz Zygadlo (Viola), Alexander Ruder (Violoncello), Carl-Friedrich Schmidt (Trompete), Volker Schneider (Flügel) sowie Paul-Friedrich Deppe alias Jean-Paul Mathé am Kontrabass und zugleich als galanter und unterhaltsamer Moderator.

Am Anfang erklang Musik aus der Operette „Der Zigeunerbaron“ von Johann Strauss. Nach dem schwungvollen Einzugsmarsch stellte sich Michael Haag mit dem Couplet des reichen Schweinezüchters Zsupàn „Ja das Schreiben und Lesen“ humorvoll und mit energischem Ausdruck vor. Mit der Schnellpolka „Leichtes Blut“ und dem Walzer „Künstlerleben“ blieben die Musiker bei Johann Strauss, um anschließend mit René Kubelik als Solist mit der „Serenade“ des Florentiners Enrico Toselli tief ins gefühlvolle Metier der Kaffeehaus-Geiger einzutauchen.

Beim Lied des Oberst Ollendorf „Und da soll man noch galant sein“ aus Carl Millöckers Operette „Der Bettelstudent“ stellte Michael Haag auch sein theatralisches Talent unter Beweis, indem er Dramatik und Komik der Bühne heraufbeschwor. Jean-Paul Mathé steuerte amüsante Moderationen und überleitende Anekdoten bei.

Champagner-Galopp zur Pause

Zum großen Amüsement aller versuchte sich das Ensemble beim „Nachtschwärmer-Walzer“ von Carl Michael Ziehrer in weinseligem Gesang samt Pfeifstrophe, um nach dieser erheiternden Introduktion den schwungvollen Walzer zu musizieren. Nach anfänglichen Unsicherheiten im Zusammenspiel hatte sich das Ensemble mittlerweile im gewohnten Schwung und strahlenden Zusammenklang wiedergefunden und überzeugte mit Spielfreude und Souveränität. Den ersten Teil des Programms schlossen die Musiker mit Strauss’ „Champagner-Galopp“.

Nach der Pause erklang die Polka „Feuerfest!“ von Johann Strauss’ Bruder Josef. Komponiert 1869 anlässlich des zweitausendsten verkauften Tresors der Firma Wertheim erklingen darin als Referenz an das Schmiedehandwerk Schläge auf einen Amboss. Das übernahm mit Humor und musikalischem Verstand der Gesangssolist Michael Haag, um anschließend passend als Waffenschmied Hans Stadinger mit dem Lied „Auch ich war ein Jüngling“ aus Albert Lortzings komischer Oper „Der Waffenschmied“ aufzutreten. Der anschließende Holzschuhtanz aus Lortzings „Zar und Zimmermann“ erklang in gemessenem Tempo, so wie man ihn sich eben mit schweren holländischen Holzschuhen getanzt vorstellen könnte.

Mit einem besonderen Effekt überraschte Trompeter Carl-Friedrich Schmidt beim nächsten Stück: Für die „Post im Walde“ von Heinrich Schäffer hatte er sich zunächst vor dem Saal ins hohe Treppenhaus begeben, um den Trompetenklang fast wie aus der Ferne und mit viel Hall erklingen zu lassen. Nach den Anfangspassagen spielte er dann im Saal das effektreiche und virtuose Stück brillant zu Ende.

Der Walzer „Gold und Silber“ von Franz Lehár bildete eine passende thematische Überleitung zur umfangreichen Arie des Lehrers Bacalus „Fünftausend Taler“ aus der Oper „Der Wildschütz“ von Albert Lortzing. Das Ende des Programms bildete eine Referenz an die ungarischen Einflüsse in der Kaiserlichen und Königlichen Monarchie, zunächst rasant und ungestüm mit der Schnellpolka „Eljen a Magyar“ (dt. „Lang lebe der Ungar“) von Johann Strauss und dann als letztes Bravourstück des Solo-Violinisten René Kubelik der „Csardas“ von Vittorio Monti.

Das begeisterte Publikum bedankte sich mit stürmischem Applaus und wollte die Musiker erst nach der dritten Zugabe – klassisch in Neujahrkonzert-Manier der Radetzky-Marsch von Johann Strauss (Vater) – in den Feierabend entlassen.