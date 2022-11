Erstes Bronnamr Drachenfest war ein voller Erfolg

Zahlreiche Gäste sind zu ersten Bronnamr Drachenfest gekommen, der Sonntagnachmittag auf dem Laucherttalhof der Landwirtsfamilie Karl Endriß im Stadtteil Bronnen hat sich zu einem vollen Erfolg entwickelt. Viele zog es bei strahlendem Sonnenschein auf die Hochebene des Laucherttalstädtchens, berichtet die Stadtverwaltung Gammertingen in einem Schreiben.

Bei fast sommerlichen Temperaturen war trotz Windmangel für die drachenbegeisterten Besucher vieles zum Basteln und Genießen geboten. Stockbrot backen, Strohdrachen basteln oder nur eine Wurst genießen – mündeten in einem schönen Hoffest mit Wiederholungscharakter. Ortsvorsteher Karl Endriß hatte mit seinem Ortschaftsratsteam gute Vorbereitungsarbeiten geleistet und die vielen Besucher von jung bis alt zeigten reges Interesse am ersten Drachenfest in Bronnen, schreibt die Stadtverwaltung weiter. Nach Aussagen der Gäste und der Organisatoren soll es im Jahr 2023 wieder ein Drachenfest in Bronnen geben. Die drei Vereine – Kids im Bürgerhaus Bronnen, SV Bronnen und Kultur im Bürgerhaus Bronnen – und ganz viele Helfer organisierten das Drachenfest.