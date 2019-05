Erster Leiter feiert den 50. Geburtstag der Gammertinger Realschule mit

1968 gab es in Gammertingen die ersten Realschüler. Wurde der 50. Geburtstag also verschlafen? „Keineswegs!“, sagt Klaus Minsch, kommissarischer Leiter der Laucherttalschule. Unter anderem wegen der unbesetzten Schulleiterstelle seien die Feiern ein wenig verschoben worden. „Wichtig war uns aber, dass sie noch in diesem Schuljahr stattfinden.“ Gefeiert werden auch 50 Jahre Sonderschule (heute SBBZ) und 100 Jahre Schulpflicht in Deutschland – mit einem Festakt für geladene Gäste am 5. und einem öffentlichen Fest am 6. Mai.