Erste Graffitiflächen in Gammertingen eingeweiht

Im Rahmen des Ferienzaubers 2020 sind in Gammertingen die ersten öffentlichen Graffitiflächen an der Unterführung Europastraße entstanden. Gemeinsam mit dem Jugendbeauftragten Otto Sommer, vier Jugendlichen und mit Unterstützung des Graffiti-Kollektivs Soberhead aus Albstadt wurden sie eingeweiht, das teilt Sommer in einer Pressemeldung mit.

Den Wunsch nach öffentlichen Flächen, um selbstständig üben zu können, haben einige Jugendliche in Gammertingen bereits schon länger und freuen sich nun, diese Gelegenheit zu erhalten. Künftig können Jugendliche dort in ihrer Freizeit vorgefertigte Skizzen an die Wände bringen und somit ihre Fertigkeiten ausbauen und ihren Interessen nachgehen. „Ich freue mich sehr darüber, dass die Stadt Gammertingen und die SWEG es ermöglicht haben, dass die Jugendlichen eine freie Fläche zur Verfügung gestellt bekommen“, sagt Sommer. Somit könnten sie ihren Interessen nachgehen. „Selbstverständlich ist das für eine Stadt dieser Größe nicht“, ergänzt der Jugendbeauftragte. Initiiert von den Jugendlichen erhielt er zudem Unterstützung der Ausbildung und Service gGmbH, welche die Jugendarbeit in Gammertingen trägt. Es sei schön zu sehen, was alles möglich ist, wenn alle Akteure miteinander kooperieren, so Sommer weiter.

Die freien Flächen können nach einer Voranmeldung beim Jugendbeauftragten von jedem Jugendlichen genutzt werden. „Es ist uns auch wichtig, dass wir schön gestaltete Flächen im Städtle haben, deswegen habe ich mich dazu entschieden, immer ein Auge auf die Wände zu haben“, sagt Sommer. So soll verhindert werden, dass beispielsweise Hassbotschaften oder ähnliche Inhalte keinen Platz finden.