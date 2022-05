Erste Öschprozession nach Corona-Zwangspause

Eine zur Tradition gewordenes Ereignis ist nach einer Zwangspause wieder aufgenommen und fortgeführt worden: Auch die Öschprozession in Feld- und Harthausen hatte die Pandemie in den vergangenen beiden Jahren verhindert. In diesem Jahr fand sie nun wieder am Vorabend des Christi Himmelfahrt-Feiertages statt. Nach dem Gottesdienst zog die Prozession um Pfarrer Wolfgang Drescher und unter Beteiligung der beiden Feuerwehrabteilungen und der Musikkapelle Feldhausen-Harthausen die den musikalischen Rahmen gab, entlang des Kreuzwegs von Feldhausen nach Harthausen. An verschiedenen Stationen beteten die Teilnehmer um den Segen für die Felder, Gärten und den Wald. Anschließend hatte das Pfarrgemeindeteam zur gemütlichen Einkehr ins Bürgerhaus Harthausen eingeladen.