„Ernst und Heinrich“ mischen Comedy, Kabarett, Melodien und Parodien

„Nex verkomma lassa“ wollen die beiden schwäbischen Urgesteine Ernst Mantel und Heiner Reiff im Rückblick auf die gemeinsamen vergangenen 20 Jahre. Deshalb präsentieren sie ein Best Of daraus am Mittwoch, 31. Juli, in der Sporthalle in Gammertingen-Mariaberg.

Um 20 Uhr startet der Abend mit einer bunten Mischung aus Comedy, Kabarett, Melodien und Parodien. „Ernst und Heinrich“ sehen sich als Botschafter der schwäbischen Sprache und haben nach eigenen Aussagen durch jahrelange Meditation einen tiefen Einblick in die Seele der Schwaben gewonnen. Ihre Erkenntnisse teilen sie nun anlässlich der Mariaberger Sommerkunstwoche mit dem Publikum. Karten im Vorverkauf gibt es zum Preis von 20 Euro (ermäßigt: 16 Euro) bei der Buchhandlung Mey in Gammertingen und der Buchhandlung Libresso in Engstingen. An der Abendkasse kosten die Karten 22 beziehungsweise 18 Euro.