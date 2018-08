Ermittler stoßen bei Hausdurchsuchung auf Waffen und Drogen

Die Staatsanwaltschaft Hechingen ermittelt gegen einen 31-jährigen Mann aus Gammertingen. Dieser steht im Verdacht, unerlaubt Betäubungsmittel angebaut und gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz verstoßen zu haben.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz und die Staatsanwaltschaft Hechingen am Freitagnachmittag mitteilten, hatten Rauschgiftermittler auf richterliche Anordnung am Montag die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Dabei entdeckten sie zwölf Cannabispflanzen, 34 Ecstasy-Tabletten, 125 Gramm und elf Tüten Amphetamine, vier LSD-Tickets und 1,8 Gramm berauschende Pilze. Außerdem hatte der 31-Jährige ein Arsenal von 217 Böllern aus Polen, China und Italien in seiner Wohnung gelagert, für die in Deutschland keine Zulassung besteht. Die eingesetzten Polizisten stellten außerdem ein Bowie-Messer, ein Luftgewehr mit dazugehöriger Munition und ein 62 Zentimeter langes Bajonett sicher.

In der Wohnung des Tatverdächtigen standen vier sogenannte Mini-Grow-Anlagen, mit der einzelne Cannabispflanzen angebaut werden können. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Laut Polizeipräsidium Konstanz ist beispielsweise noch unklar, ob die Drogen für den Eigenkonsum oder für den Handel bestimmt waren. Auch die Hintergründe zu der großen Menge an Böllern müssten noch geklärt werden, sagte eine Sprecherin der Polizei der „Schwäbischen Zeitung“ am Freitag. Nach einer vorläufigen Festnahme sei der 31-Jährige bereits mit den Tatvorwürfen konfrontiert worden. Dazu, wie sie auf den Gammertinger aufmerksam geworden war, wollte sich die Polizei auch aufgrund der noch laufenden Ermittlungen am Freitag nicht äußern.

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)