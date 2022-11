Erfolgreiches Benefizkonzert für die Kirchenrenovierung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 12. November, ist eine erfreuliche Anzahl von Besuchern der Einladung zum Benefizkonzert im Rathaussaal gefolgt. Volker Schneider hatte ein anregendes Programm mit Werken von Bach und Reger vorbereitet. Es stand unter dem Thema „Wohltemperiert“. Der Solist übernahm neben dem Klavierspiel auch die Aufgabe, die Musikstücke mit unterhaltsamen und informativen Erläuterungen zu verbinden. So erfuhr das Publikum nach drei kleineren von J. S. Bach für Unterrichtszwecke geschriebenen Stücken einiges über die Möglichkeiten, wie ein musikalischer Gedanke – ein Thema – unterschiedlich bearbeitet werden kann, um ihn so zu einem „richtigen“ Musikstück weiterzuentwickeln. Und passend zur Auswahl von vier Präludien und Fugen aus dem „Wohltemperierten Klavier“ erhielten die Zuhörer eine Einführung in das Mysterium der Unterschiede zwischen „reiner“ und „wohltemperierter“ Stimmung und welche Vorteile letztere für das Klavierspiel bringt.

Ein großer musikalischer Schritt führte weiter zu Max Reger. Neben Wissen über Regers Person gab Volker Schneider einen kurzen Abriss über die Sonatenform, in der statt eines Themas nun zwei verarbeitet werden. Das gesonderte Vorspielen der Themen des ersten Satzes der „Sonatine e-moll op. 89,1“ sowie eine Erklärung zur Form der folgenden Sätze „Andantino con variazioni“ und des Rondos „Vivace“ erleichterte den Zuhörern den Zugang zu diesem komplexen und ungewöhnlichen Werk erheblich. Und so hatten diese offenbar große Freude am virtuosen Vortrag der abwechslungsreichen Musik durch Volker Schneider.

Das Publikum bedankte sich mit kräftigem Applaus und großzügigen Spenden für den Konzertabend. Letztere sind hoch willkommen: Die Planung der Innenrenovierung der Evangelischen Kirche in Gammertingen ist in eine konkrete Phase getreten. Die Bauarbeiten sollen im kommenden Jahr nach Ostern beginnen: Elektroinstallationen und Heizanlage müssen 65 Jahre nach dem Bau dringend modernisiert werden. Gleichzeitig soll die Optik und Funktionalität des Kirchenraums so gestaltet werden, dass er heute und in den kommenden Jahrzehnten als einladender und vielfältig nutzbarer Gottesdienstraum dient, der zugleich die Spiritualität fördert. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung ins Gemeindehaus zu Getränken und einem von großzügigen Sponsoren gestifteten Imbiss und nutzten die Möglichkeit zu guten Gesprächen und Austausch.