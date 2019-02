„Emotionen haben mich beeindruckt“

17,5 Jahre lang ist Hans Heppenheimer der Seelsorger von Mariaberg in Gammertingen gewesen. Jetzt verlässt er nicht nur die diakonische Einrichtung, sondern geht auch zeitgleich in den Ruhestand. Bei einem Abschiedsgottesdienstes am vergangenen Sonntag in der vollbesetzten Mariaberger Sporthalle wurde er offiziell vom Reutlinger Dekan Marcus Keinath entpflichtet. Der Gottesdienst wurde von der Mariaberger Bläserei und Ulrike Göggel an der Orgel musikalisch begleitet, wie die Einrichtung mitteilt.

Sabrina Schneck und Sonja Weeber vom Bewohnerbeirat Mariabergs zählten Erinnerungen auf, die sie für immer mit Pfarrer Hans Heppenheimer verbinden werden. „Wir haben gemeinsam wunderschöne Rüstzeiten in Vorarlberg erlebt und wir wurden immer in seine Gottesdienste mit einbezogen“, berichteten die beiden. Zahlreiche Jahreszeitenfeiern, Bastelnachmittage und gemeinsame Feiern werden sie im Gedächtnis behalten. „Schön, dass Pfarrer Heppenheimer noch so quicklebendig ist und man ihm sicher noch oft und lange begegnen wird.“

Hans Heppenheimer selbst freut sich auf den Ruhestand und sieht ihm gespannt entgegen. „Vieles in meinen 36 Jahren als Seelsorger war aufreibend und anstrengend. In mancher Situation wusste ich nicht, wie es weitergehen könnte, aber die Arbeit war immer bereichernd für mich und ist mit vielen schönen Erinnerungen verbunden. In meiner Mariaberger Zeit habe ich viel über die Menschen und einen guten Umgang miteinander gelernt. Insbesondere die große emotionale Kompetenz von Menschen mit Behinderung hat mich beeindruckt. Jetzt freue ich mich darauf, mehr Zeit für meine Familie und meinen Garten zu haben und auf Sonntage ohne Termine.“ Der Reutlinger Dekan Marcus Keinath entpflichtete ihn: „Pfarrer Heppenheimer war immer auf Augenhöhe mit den Menschen und immer Stärken-orientiert unterwegs.“

Auch der Vereins- und Verwaltungsratsvorsitzende, Dekan i.R. Klaus Homann, fand lobende Worte. „Nun ist Pfarrer Heppenheimer in seinem Ruhestand in bester Gesellschaft. Denn auch Gott selbst ruhte am siebten Tag, nachdem sein Werk vollendet war. Ruhe vollendet die Schöpfung und gehört zum Werk. Es ist kein Stillstand oder Abbruch, sondern Vollendung mit viel Raum und Zeit, um inne zu halten, zurück zu blicken und zu bewerten.“

Mit manch humorvoller Anekdote und Wertschätzung bedankte sich Pfarrer Martin Rose aus Gammertingen bei Pfarrer Hans Heppenheimer für die langjährige gute und intensive Zusammenarbeit mit den umliegenden Kirchengemeinden: „Mit Ihrer Arbeit haben Sie Leitplanken für die Zukunft gesetzt.“

Bei einem anschließenden Empfang konnten sich die Anwesenden noch im persönlichen Gespräch von Pfarrer Hans Heppenheimer verabschieden.